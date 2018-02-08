Ak Partili Koçer: "Türkiye Gibi Hızla Büyüyen ve Gelişen Ülkelerin Kanun Yapımına Her Dönemde...

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, "Türkiye gibi hızla büyüyen ve gelişen ülkelerin üretimin ve istihdamın önünü açacak ekonomik ve sosyal düzenlemelere, dolayısıyla kanun yapımına her dönemde ihtiyacı olur. Biz de bu ihtiyaçların en doğru ve en kapsamlı biçimde karşılanabilmesi için titizlikle çalışıyoruz" dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Koçer, Vergi Kanunları ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nı değerlendirdi. Koçer, siyasi ve ekonomik istikrarın başarıyla sağlandığı Türkiye'de ekonomik istikrarın sürdürülebilir olması için yatırımların, üretimin, istihdamın, ihracatın ve tasarrufların artması gerektiğini söyleyerek, "Yapısal reformlar ve ekonomik tedbirler için de yasal düzenlemelere ihtiyacımız var. Plan ve Bütçe Komisyonumuzda bu ihtiyaca yönelik hazırlanan yatırımın, üretimin, ihracatın, Ar-Ge, inovasyon ve tasarım faaliyetlerinin teşvik edildiği, asgari ücret ile çalışan vatandaşlarımızdan sanayicilerimize, öğretmenlerimizden şehit yakınlarına kadar toplumun çok geniş bir kesiminin içinde yer aldığı milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren bir kanun tasarısını görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

Tasarıda üretimin ve istihdamın, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin teşvik edilmesinin yanında iş yapma kolaylığının artırılmasına, vergisel düzenlemelere, ekonomik canlılığın ve tasarrufların arttırılmasına yönelik düzenlemelerin de yer aldığına dikkat çeken Koçer, "Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliği ile yaklaşık 1 milyon 500 bin kişiye istihdam sağlanmıştı. Ek istihdam sağlayanlara verilecek prim, vergi desteği düzenlemesinin yer aldığı bu tasarı ile çok daha fazla istihdam imkanı sağlanmış olacak. Bu anlamda son derece kapsamlı ve güçlü teşvik mekanizmaları kuruluyor. Asgari ücretin vergi nedeniyle yıl içinde azalması kalıcı olarak önleniyor ve işverenlere iki yıldır uygulanan 100 lira tutarındaki asgari ücret desteği devam ettiriliyor. İmalat ve bilişim sektöründeki iş yerlerinde ilave işe alınacaklar için daha yüksek tutarda prim desteği sağlanıyor ve kadın, genç, engelli istihdamında bir yıl olan teşvik süresi 1,5 yıla çıkarılıyor" şeklinde konuştu.

Koçer şunları kaydetti:

"Gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla 18-25 yaş arasındaki sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgesinin çalışılmaya başlanılan tarih itibarıyla verilmesine imkan sağlanıyor. Tasarı ile yatırım teşvik belgesi aranmaksızın işletmelerin imalat sanayiinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 2019 sonuna kadar KDV istisnası getiriliyor. Ayrıca OSB'ler ve küçük sanayi sitelerince yapılan ya da yaptırılan altyapı yatırımları ile iş yeri yapımına yönelik yapılacak mal teslimi ve hizmetlerde KDV istisnası öngörülüyor. 16 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi ve elektrikli araçların diğer taşıtlar için uygulanan motorlu taşıtlar tarifesinin yüzde 25'i oranında vergilendirilmesi sağlanıyor. Devlet katkısı tutarlarının düzenlenmesi ve cayma süresinin üç katına kadar arttırılması suretiyle BES'e teşvik sağlanıyor. Kreş ve gündüz bakımevi hizmeti vergi dışı bırakılarak kadınlarımızın çalışması teşvik ediliyor. Çeyiz desteği 5 bin liradan 7 bin 500 liraya yükseltiliyor. Konut hesabına devlet katkısı 20 bin liraya çıkarılıyor. 5 bin ilave sözleşmeli öğretmen alınıyor."

Tasarı ile ilgili bilgi veren Koçer, "Terörle mücadelede ölen sivil vatandaşlarımızın yakınlarına 2 kadro ve maden kazalarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına bir kadro veriliyor. Çiftçi ve esnafa verilecek hazine faiz destekli kredilerin kamu katılım bankalarınca da verilebilmesi sağlanıyor. Tasarı ile birçok kesimi ilgilendiren önemli düzenlemeler ve özellikle ekonomik anlamda çok fazla iyileştirme gerçekleştiriliyor. Türkiye gibi hızla büyüyen ve gelişen ülkelerin üretimin ve istihdamın önünü açacak ekonomik ve sosyal düzenlemelere, dolayısıyla kanun yapımına her dönemde ihtiyacı olur. Biz de bu ihtiyaçların en doğru ve en kapsamlı bir biçimde karşılanabilmesi için titizlikle çalışıyoruz" dedi. - ANKARA