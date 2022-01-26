AK Partili Kırkpınar Bergama'daki yatırımlar hakkında bilgi aldı

Ak Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Bergama Belediyesinin yatırımları ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kırkpınar, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'yu makamında ziyaret etti.

İzmir genelinde büyük projeler hayata geçirdiklerini kaydeden Kırkpınar, yatırımlar sayesinde Bergama, Kınık ve Dikili bölgesinin de büyük gelişim gösterdiğini ifade etti.

Kırkpınar, şehir hastanesi, Sabuncubeli Tüneli gibi projelerin kente değer kattığını belirterek, "Bergama, Kınık, Dikili bugün büyük gelişim içindeyse son yıllarda yaptığımız İstanbul-İzmir ve Kuzey Ege otoyolları ile yapımı devam eden sanayi bölgeleri nedeniyledir." dedi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ise yıl sonuna kadar ilçedeki yol, park gibi yatırımların önemli bölümünü tamamlamayı hedeflediklerini aktardı.

Yaşar Kırkpınar, Bergama programı kapsamında AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle de bir araya geldi.