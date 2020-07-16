AK Partili Kavuncu'dan İstanbul sözleşmesi açıklaması
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AK Partili Kavuncu'dan İstanbul sözleşmesi açıklaması

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, milletimizin tarihi beklentilerini gerçekleştiren AK Parti iktidarının İstanbul sözleşmesini de gündemine alarak, gereğini mutlaka yapacağını söyledi.

AK Partili Kavuncu'dan İstanbul sözleşmesi açıklaması
16.07.2020 18:28 | Son Güncelleme: 16.07.2020 18:33

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, milletimizin tarihi beklentilerini gerçekleştiren AK Parti iktidarının İstanbul sözleşmesini de gündemine alarak, gereğini mutlaka yapacağını söyledi.

Her alanda yerli ve milli olmanın, ülkemiz, milletimiz açısından son derece önemli olduğunu yaşayarak öğrendiklerini dile getiren milletvekili Erol Kavuncu, millet olarak yaşadığımız bütün bu süreçlerde ve atılan her adımda gücünü daha da artıran Türkiye'nin, yoluna emin adımlarla ilerlemesi için, milli değerlerimize ve tarihi duruşumuza yakışmayan bazı yüklerinden, mevzuatlardan, sözleşmelerden, protokollerden de arınmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Millet iradesini baş üstünde tutarak hizmetlerine devam eden hükümetin geçmişte olduğu gibi bugünde, yarında aziz milletimizin taleplerine duyarsız kalmayacağını vurgulayan Kavuncu, "Bu kapsamda İstanbul sözleşmesi oldukça hassas bir husus olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Uygulamalarda görülmüştür ki; sözkonusu bu sözleşmenin kimi maddeleri ahlaki değerlerimizle hiçbir şekilde uyuşmamakta, toplumunuzun temeli, çekirdeği olan aile kurumunu tahrip etmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın veciz ifadelerinde olduğu gibi 'Siyasetin tek limanı ahlaktır" düsturuyla kurulan ve yoluna devam eden partimizin gerekli adımları atacağına inancımız tamdır. Milletimizin tarihi beklentilerini gerçekleştiren AK Parti iktidarımız bu konuyu da gündemine alacak ve gereğini mutlaka yapacaktır" dedi.

AK Parti'nin yoldaşının millet olduğunu, milletimizle beraber yürüdükleri müddetçe kendilerini yollarından ve yoldaşlarından ayırmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini kaydeden Kavuncu, "Gücünü vesayet odaklarından değil, milletin değerlerinden, birlik ve beraberliğinden alan Ak davamız, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla aziz milletimizin birçok hayalinin gerçekleşmesine vesile olmuştur. Hükümetlerimiz döneminde nice sessiz devrimler yaşanmış gerçekleştirilen reformlarla vatandaşlarımızın her anlamda hayat düzeyi yükseltilmiştir. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerji yatırımlarına, şehirleşme, altyapı yatırımlarından, uluslararası ilişkilere her alanda ülkemiz çağ atlamıştır. Yasaklar kaldırılmış, özgürlük alanları genişletilmiştir. Yıllarca aziz milletimize oynanan koalisyon, kriz, darbe ve vesayet oyunları bozguna uğratılmıştır. Demokrasimizin üzerindeki vesayet gölgesine son verilip ülkemiz ayağına vurulan prangalardan kurtarılmıştır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geleceğine umutla bakan, vatandaşlarına özgüven aşılayan, mazlum ve mağdurlara sığınak olan vizyon ve misyonuyla güçlü bir ülke olduğunu kaydeden Kavuncu, şunları kaydetti;

"Bugün, bağımsız dış politikasıyla, itibarlı pasaportuyla, yükselen ekonomisiyle bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir Türkiye vardır. Büyük ve güçlü Türkiye davamızın ete kemiğe büründürülmesinin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da aziz milletimizin azmi, çalışkanlığı, dirayeti ve kabiliyetiyle önümüze çıkartılan engelleri birer birer aşarak hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Milli iradeye sahip çıkarak, ekonomimizi büyüterek, istiklalimizi koruyarak, güvenliğimizi sınırlarımızın ötesine taşıyarak tek yumruk halinde bu büyük şahlanışla ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacağız. Milletimizin verdiği ülkeyi yönetme emaneti doğrultusunda hükümetimizin hizmetleri kesintisiz olarak devam etmektedir. Hükümetimiz, milletimizden aldığı güçle hizmet etmeyi aşkla ve şevkle, halka hizmeti hakka hizmet bilen bir anlayışla sürdürmektedir" - ÇORUM

Kaynak: İHA

Manşet

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