Ak Partili Karaca: "Türkiye'nin İslam Coğrafyasında Hak Ettiği Yere Gelmesi İçin 2023 Hedefleri...

AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nda partilileri ile bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karaca, Türkiye'nin İslam coğrafyasında hak ettiği konuma ulaşması için 2023 hedeflerinin önemli olduğuna dikkat çekti.

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Harun Karaca, Denizli'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti iktidarının 2019 seçimlerine hazır olduğu mesajını veren Karaca Türkiye'nin İslam coğrafyasında hak ettiği yerde olması için 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin önemli olduğuna dikkat çekti. Karaca, "Türkiye hak ettiği konuma gelebilmek için çok mücadele etti. Bu mücadelede AK Parti kadrolarının, AK Parti teşkilatımızın, her birinin ayrı emeği var. Başta Genel Başkanımızın ve Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu bu yürüyüşe, bu kutlu davaya kimin ne emeği varsa, hepsinden Allah razı olsun. İslam coğrafyasında hak ettiği yere ulaşması için Türkiye'nin sadece şu anki konumu değil, Türkiye'nin 2023'leri, Türkiye'nin 2053'leri, Türkiye'nin 2071 yılları da şu an sadece kendimiz için çocuklarımız için değil, gelecek kuşaklara dahi hak ettiği bir yerde Türkiye'nin olması için çalışıyoruz. 2019'a giden bu süreçte, bu mücadeleyi Denizli'ye yakışır şekilde yerine getirmemiz lazım. Hain FETÖ terör kalkışması ile şimdi de ekonomiye yapmak istedikleri darbe ile hep denediler. Ama ne oldu 2017 ilk üç çeyreğinde, 11.1 Türkiye büyüdü. Türkiye küçültmek istenirken büyüdü. Yıl sonu itibari rakamları ile de yüzde 7 büyümüş olacağız. Liderimiz sayesinde, bakın bir sokağa çıkın demesi ile halk sokaklara ve meydanlara çıkan bir liderle yol alıyorsa, bizim bu lidere, kefenini giymiş lidere, hizmet etmek boynumuzun borcudur" dedi.

Toplantıya AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Partililer Karaca'nın konuşmasını zaman zaman "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları ile kesti. - DENİZLİ