AK Partili Kaçar'a prestij projeler anlatıldı

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya'ya bir takım gezi ve incelemelerde bulunmak için gelen Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar'ı, Battalgazi Belediyesi'nde ağırlayarak, hayata geçirdiği ve geçirmeyi planladığı prestij projeler hakkında brifing verdi.

Malatya'ya bir takım gezi ve incelemelerde bulunmak için gelen AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, beraberindeki AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Battalgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret etti.

Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen istişare toplantısında Kaçar'a, 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden bugüne kadar Medeniyetin Kalbi Battalgazi'de hayata geçirilen ve geçirilmesi planlanan prestij projeler hakkında görsel sunum ve bilgilendirme kitapçığı ile brifing veren Başkan Güder, hizmet aşkıyla çıktıkları bu kutlu yolda Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bu milletten aldığı güç ile Battalgazi'de bir eser siyaseti felsefesiyle çalıştıklarına dikkat çekti. Başkan Güder, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar ile beraberindeki heyeti Battalgazi Belediyesinde ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirtti.

"Hizmet ve yatırımlarımızda dur durak bilmedik"

Cumhuriyet döneminden bu yana en büyük yatırımların AK Parti hükümetleri döneminde yapıldığına dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız Sayın Mahmut Kaçar ile beraberindeki heyeti Battalgazi Belediyemizde ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Çok kıymetli misafirlerimize Medeniyetin Kalbi Battalgazimizde yapımı tamamlanan, devam eden ve hayata geçirmeyi planladığımız vizyon projelerimiz hakkında bilgiler aktardık. Battalgazi Belediyemizde 37 meclis üyemiz var. 310 civarında nüfusu sahip olduğumuz Battalgazi'mizde toplam 103 mahallemiz var. 2019 yılında meclisimiz ile beraber göreve geldik ve ilçemize hizmet ediyoruz. Seçimlerinin ardından geride kalan 2.5 yıllık zaman zarfı içerisinde ilçemizde birçok proje hayat buldu. Hizmet ve sosyal belediyecilik hizmetlerimizi gönül belediyeciliği ile birleştirerek, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek doğru ve planlı yatırımlarımızı ilçemizde buluşturduk. Yatırımlarımızda istişare kültürüne büyük önem verdik. Özellikle Cumhuriyet döneminden bu güne baktığımız zaman en büyük yatırımlar, AK Parti hükümetleri döneminde yapıldı. Daha güçlü bir Türkiye'yi güzel yarınlara taşıyan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ilçemizde gerçekleştirdiğimiz hizmet ve yatırımlarımızda dur durak bilmedik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"AK Parti marka olan bir siyasal hareket"

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar da, "Vatandaşlarımızın beklentilerine en güzel şekilde yanıt verip, daha hızlı yol alabilmek amacıyla AK Parti olarak bu tür toplantıları önemsiyoruz. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak bir yandan yoğun bir şekilde gerek bölge toplantıları aracılığıyla belediye başkanlarımızı bir araya getirerek genel bir değerlendirme ve istişare gerçekleştiriyoruz, diğer yandan da başkan yardımcısı arkadaşlarımız belediyelerimizi ziyaret ederek, belediye meclis üyelerimiz ile birebir görüşüp belediye başkanlarımızın çalışmalarıyla ilgili bilgiler almakta. Önümüzdeki dönem yol haritamız ile ilgili nasıl katkı verebiliriz? Bunun çalışmasını hep birlikte yürütmekteyiz. Bu kapmanda bundan yaklaşık bir ay önce Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki ve bir heyet ile birlikte ziyaretimiz olmuştu. Battalgazi Belediyesi ile başlayan Darende Belediyesi ile devam edecek olan ziyaretlerimizde belediye başkanlarımızın çalışmalarını masaya yatırıyoruz. AK Parti Türkiye'de yerel yönetimler noktasında marka olan bir siyasal hareket. 1994 yılında Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile birlikte ideolojik sloganlara sıkışmış, hizmet veremeyen belediyecilik anlayışı yerine hizmet belediyeciliğinin, sosyal belediyeciliğinin ve gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini vererek, Allah'a hamd olsun bugüne gelmiştir. Şuanda Türkiye'de 800'ün üzerinde belediyesiyle, girmiş oldukları tüm seçimlerde oyumuzu arttırarak yolumuza emin adımlarla devam diyoruz. Belediye başkanlarımız seçildiği günden itibaren verdikleri bütün sözlerin Genel Merkez olarak bizim sözümüz olduğunu, Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünün olduğunu ve bunların hayata geçirilmesiyle ilgili her türlü katkının verilmesi gerektiğini ilk gün ifade etmiştik. Bugün inşallah Battalgazi Belediyemizin yatırımlarını ayrıntılı bir şekilde masaya yatıracağız. Önümüzdeki 2.5 yıllık zaman zarfı içinde de yapılması gerekenleri bir sunum halinde belirteceğiz. Battalgazi'ye daha fazla katkı verme arzusu içerisinde buradan ayrılacağız. Ev sahipliği ve misafirperverliği için Belediye Başkanımız Osman Güder'e çok teşekkür ediyorum. Malatya halkına çok teşekkür ediyorum. Partimiz kurulduğu günden itibaren teveccüh gösteren, her seçimde bizlere destek veren Malatyalılara çok teşekkür ediyorum. AK Parti kadroları ve bu memleketin evlatları olarak, onların bu teveccühüne layık olmaya çalışıyoruz" dedi.

Toplantının ardından Güder, Kaçar'ı makamında konuk ederek, hediye takdiminde bulundu. Hediye takdiminin ardından Başkan Güder ile birlikte Yeşilçam Sosyal Tesislerini gezen Kaçar, burada vatandaşlarla uzun süre sohbet etti. - MALATYA

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