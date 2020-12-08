AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Sen cumhurbaşkanı adayı olursan ben de olacağım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Sen cumhurbaşkanı adayı olursan ben de olacağım

08.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:54

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okuyan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Kemal Kılıçdaroğlu 2023'te cumhurbaşkanı adayı olsun ben de Çanakkale Milletvekili Bülent Turan olarak cumhurbaşkanlığına adayım" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Merkezi Hükümet Bütçe teklifinin tümü üzerinde yapılan görüşmelere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri damga vurmuştu. Genel Kurul'da bütçe üzerinde konuşurken AK Partililerin "cumhurbaşkanı adaylığını" kastederek, "Aday ol, aday olabilecek misin?" diye laf attığı Kılıçdaroğlu, "Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?" şeklinde bir çıkışa imza atmıştı.

AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Sen cumhurbaşkanı aday olursan ben de olacağım
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan

"KILIÇDAROĞLU ADAY OLURSA BEN DE ADAYIM"

Kılıçdaroğlu'nun siyaset gündemini hareketlendiren bu çıkışına AK Parti cephesinden ilginç bir meydan okuma geldi. TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Kılıçdaroğlu'ndan kaset operasyonuyla kendisini genel başkan yapanların izni ve talimatı olmadan aday olacağını açıklaması beklenmez. 'Siyasi dostları'na rağmen aday olamaz. Kılıçdaroğlu siyasette aday olmak, lider olmak için genel başkan olmuş biri değil. İlan ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu 2023'te cumhurbaşkanı adayı olsun ben de Çanakkale Milletvekili Bülent Turan olarak cumhurbaşkanlığına adayım" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dün Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu. AK Partili vekillerin 'aday ol' sözleri sonrası, "Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi? Ben tek adam rejimi istemiyorum. Parlamenter sistem istiyorum. Her kuruşun hesabını veren bir sistem istiyorum. Ben siyaseti zenginleşme aracı olarak gören bir kültürden gelmiyorum. Hiçbir zaman hiçbir yerde haram lokmaya el uzatmadım. Kimsenin hakkını yemedim. Hiçbir zaman beni mal varlığımla tehdit edenlerin arkasında selam durmadım" demişti.

AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Sen cumhurbaşkanı adayı olursan ben de olacağım

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin İrem Derici Perihan Savaş Seren Serengil Aras Bulut İynemli
Spor Sinan Gümüş Ersun Yanal Mbaye Diagne Gökhan Gönül Josef De Souza
Tüm Haberler Kız Türk Fenerbahçe Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Sen cumhurbaşkanı adayı olursan ben de olacağım - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 14:54:26. #1.15#
title