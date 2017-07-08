Ak Partili İnceöz; Adalet Mahkeme Salonlarında, Bu Milletin Vicdanında Yerini Bulacaktır

AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvikili İlknur İnceöz, "15 Temmuz gecesi işgal girişimine karışanlardan hesap sorulacaktır. Mahkemelerde ne yaparlarsa yapsınlar, o geceye dair görüntüler mevcut. Ne söylerse söylesinler bilmeliler ki, bu milletin aklıyla asla alay edemeyecekler. Adalet yerini bulacaktır. Adalet öyle yürüyüşlerde değil, adalet mahkeme salonlarında, bu milletin vicdanında yerini bulacaktır" dedi. Aksaray'da Türkiye İş Kurumu tarafından 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı çerçevesinde 'Şehit Yakınları ve Gaziler Buluşması' programı düzenlendi. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen programa Aksaray Vali Vekili Kubilay Ant, AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Mustafa Serdengeçti, şehit aileleri ve yakınları ile gaziler katıldı. Kuran okuması ile başlayan program 15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili görüntülerin gösterilmesi ile devam etti.



"ADALET MİLLETİN VİCDANINDA YERİNİ BULACAKTIR"



Programda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, adaletin mahkeme salonlarında, bu milletin vicdanında yerini bulacağını belirterek şunları söyledi:



"Cenab-ı Mevlam bir daha bu topraklara 15 Temmuz gibi kendi topraklarında yetişmiş hainlerle karşılaşmayı nasip etmesin. Bizler de o gece orada ölümü öldürerek milli iradeye sahip çıkmanın derdindeydik. İşte onun için 15 Temmuz'dan sonra 20 Temmuz'da OHAL'i ilan ettik ve o gün bugündür OHAL ile beraber burada devlet kurumları içerisinde hain terör örgütünün mensuplarının ayıklanması için, ayrıştırılması için bir mücadele göstermekteyiz. Hain olan herkesten hesap sorulacaktır. Mahkemelerde ne yaparlarsa yapsınlar, o görüntüler elimizde. Ne söylerlerse söylesinler, bilmeliler ki bu milletin aklıyla asla alay edemeyecekler, adalet yerini bulacaktır. Adalet öyle yürüyüşlerde değil, adalet mahkeme salonlarında, bu milletin vicdanında yerini bulacaktır."



İnceöz, hain FETÖ terör örgütünden hesap sorulacağını ifade ederken, "80 milyona, bu hain terör örgütü, işgal girişiminde bulunan teröristler bunun hesabını vereceklerdir. Burada şehitlerimizin kanını asla yerde bırakmayacağımıza bir kez daha milletin kürsüsünden, Aksaray'dan sesleniyorum. Duysun, dünya da duysun. Duysun, bugün 16 Nisan'a tepki verenler, aynı şekilde 15 Temmuz'a 40 gün sonra tepki vermişlerdi. Aynı tepkiyi bekliyorduk onlardan. Neredeydiler. Onun için 80 Milyon'un aklıyla alay etmeyecekler ve bu mücadele kararlı bir şekilde sonuna kadar sürdürülecektir" dedi. - Aksaray