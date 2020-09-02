AK Partili Demir mazbatasını aldı
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AK Partili Demir mazbatasını aldı

AK Parti Hakkari Merkez İlçe Başkanlığına seçilen Cumhur Demir mazbatasını aldı.

AK Partili Demir mazbatasını aldı
02.09.2020 18:08 | Son Güncelleme: 02.09.2020 18:11

AK Parti Hakkari Merkez İlçe Başkanlığına seçilen Cumhur Demir mazbatasını aldı.

Merzan Mahallesi'ndeki Şehir Stadyumunda 29 Ağustos tarihinde yapılan AM Parti Merkez İlçe 7. Olağan Kongresinde ilçe başkanlığına seçilen Cumhur Demir mazbatasını aldı. İlçe Seçim Kurulunun bulunduğu Hakkari Valiliğinin 4. katına gelen Başkan Demir, burada mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Müdürü Muhammed Çağlar Demir'dan aldı.

İlçe yönetimi ile köy ve mahalle temsilcilerinin de eşlik ettiği Demir, merkez ilçe başkanlığı görevine getirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Demir, "2023 hedeflerine doğru yeni kadrolarla Hakkari'ye artı hizmet katma amacıyla gece gündüz çalışacağımıza merkez ilçe teşkilatı adına söz veriyorum. 36 köyümüz var. Durankaya ile birlikte 22 mahallemiz var. İlk başta mahalle ve köy teşkilatlarımızı kurup çalışmalarımıza başlayacağız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru çalışacağız" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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