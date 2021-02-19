Gara operasyonu bardağı taşırdı! AK Partili Çelik'ten kanal kanal gezen uzmanlara çok sert uyarı

Konuk oldukları televizyon programlarında askeri operasyonların detaylarını anlatan uzmanlara sert çıkan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ordunun hangi teçhizatı kullandığını, hangi yöntemle yaklaştığını hangi yöntemle müdahale ettiğini açıklarsanız son derece saçma sapan bir durum ortaya çıkarır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti MKYK toplantısı sonrası gündeme dair değerlendirmelere bulundu.

Çelik, açıklamalarının bir bölümünde, televizyon programında boy gösterip askeri operasyonları ince detaylarına kadar anlatan uzmanlara tepki gösterdi. Uzmanlardan kimisinin eleştiri yaptığını, kimisinin ise sanki sahadaymışçasına operasyonları aktardığını belirten Ömer Çelik, o programlarda anlatılanların çoğunluğunun doğru olmadığını belirtti.

"ANLATILANLAR DOĞRU BİLE OLSA BUNLARI AÇIKLAMAK YANLIŞ"

AK Parti Sözcüsü, anlatılanların doğru bile olsa o şekilde televizyonda tartışılmasının yanlış olduğunu vurgulayarak, "Silahlı kuvvetler, terörle mücadele konusunda çok yüksek deneyime sahip bir ordu. Ordunun hangi teçhizatı kullandığını, hangi yöntemle yaklaştığını, hangi yöntemle müdahale ettiğini açıklarsanız son derece saçma sapan bir durum ortaya çıkarır" dedi.

"HİÇBİR ÜLKEDE ORDUNUN YÖNTEMLERİ DEŞİFRE EDİLMEZ"

Çelik, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Belki de hiçbir ülkede kendi silahlı kuvvetlerinin yöntemlerini araçlarını deşifre eden bir yaklaşım olmaz. Bir sonraki operasyonda terör örgütünün daha çok tedbir almasına silahlı kuvvetlerin, emniyet ve jandarma teşkilatının daha büyük güçlüklerle karşılaşmasına yol açar bu durum.

"HERKESİ HASSASİYETE DAVET EDİYORUZ"

Bunları söyleyince sanki bir şeyleri örtbas ediyormuşuz gibi anlaşılıyor. Hayır, hiçbir şeyi örtbas etmiyoruz. Bilgilerin verilmesi için zaten gerekli ziyaretler yapıldı. Kendi askerine, komuta kademesine bu haksızlık yapılır mı? Siyasetçi tabii ki bunları soracak, tartışacak. Ama bunun biraz basiretle, idrakle yapılması gerekiyor. Düşmana, terör örgütüne koz vermemek gerekiyor. Herkesi hassasiyete davet ediyoruz."