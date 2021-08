AK Partili Çalık'tan Darende'ye istihdam müjdesi

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 'Darende Tekstilkent' Projesi kapsamında ilçeye 4 firmanın yatırım taahhütünde bulunduğunu belirterek kurulacak fabrikalarda 400 kişinin istihdam edileceğini söyledi.

Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ve partililerle birlikte Darende ilçesini ziyaret ederek, bir dizi temaslarda bulundu. İlçede vatandaş ve esnaflarla bir araya gelen Çalık, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla gerçekleştirilen toplantıda Darende'ye yapılan yatırımlar ve bundan sonraki projelerle ilgili bilgi verdi.

"AK PARTİ, HEM DARENDE HEM DE TÜRKİYE'YE ÖNEMLİ HİZMETLER KAZANDIRDI"

Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti'nin 20 yılda Türkiye'ye önemli hizmetler yaptığını, bundan sonrada yapmaya devam edeceğini belirtti.

"Siyaset, 20 yıldır AK Parti'nin şanlı bayrağıyla taçlanmış hem Türkiye'ye hem Malatya'ya hem de Darende'ye çok önemli hizmetler kazandırmıştır" diyen Çalık, "20 yıldır çok önemli hizmetler yaptık yapmaya da devam ediyoruz. En önemlilerinden bir tanesi içinde bulunduğumuz Turgut Özal Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'dur. İsa Başkanım mesleğe başladığı günden beri "Darende'ye bir Meslek Yüksek Okulu kazandırmak istiyorum" dediğinde destek bulmak çok zordu. O kapı kapı gezdi. İşadamlarımızdan destekler istedi ve işadamlarımızdan destekler alarak Meslek Yüksek Okulunun Darende'ye kazandırılmasına vesile oldu. Yapılan birçok iş var. Tohma Kanyonu'nun restorasyonundan başlayıp kültür miraslarımızı, vakıf eserlerimizin restore edilmesine yolların yapılmasına, mahallelerimizin erişimine kadar çok önemli hizmetler var. Ahmet Çakır Belediye Başkanlığı döneminde hem şehrimize hem de Darende'ye çok önemli hizmetler kazandırdı. Darende için en önemli hizmetlerden bir tanesi içme suyu altyapısı için o dönemin parası ile 22 milyon TL harcandı" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Çalık, Darende'ye eğitim alanında önemli yatırımların yapıldığını kaydederek, şunları söyledi: "Darende'ye Halk Eğitim Merkezi'nin yanı sıra Heyiketeğine 15 derslik Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Karabayır'a 8 derslikli ilkokulu, 24 derslikli İmam Hatip Lisesi, 200 kişilik pansiyon ve spor salonu, Darende Balaban Lisesine ek bina, Darende Nurkuyusu İlkokulu, Darende Yeşiltaş İlkokulu, Darende Anaokulu, Hacı Ahmet Çokyaşar İlkokulu, Yenice İlkokulu, Akova İlkokulu, Aşağıulupınar İlkokulu 12 derslikli, Ilıca İlkokulu 12 derslikli okulu kazandırdık."

"DARENDE'YE YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Sağlık alanında da ilçeye ciddi yatırımların yapıldığını dile getiren Çalık, "Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi(2006 yılında hizmete açıldı ve 8 milyon 226 bin TL harcandı), Balaban ASM+112 Acil İstasyon (3 Hekimlik), Darende Toplum Sağlığı Merkezi+ Aile Sağlığı Merkezi (7 Hekimlik), Ayvalı ASM( 2 Hekimlik +Lojman) Irmaklı Sağlık Evi, Yenice Sağlık Evini ilçemize kazandırdık" dedi. Darende'ye yatırımların devam ettiğini kaydeden Çalık, "Malatya için 3 bin kişilik istihdam sağlayacak bir tekstil kent projesini hayata geçiriyoruz. Bunun 400 kişisini Darende'ye Organize Sanayi'ye yapıyoruz Darende tekstil kent projemiz bölgeye hayat kazandıracak, yeni yatırımların olmasına da vesile olacak. TOKİ Malatya'da çok iş yaptı Darende'de en fazla iş yapılan ilçelerden bir tanesiydi, tam 743 tane konut yapıldı, 3 ticaret merkezi ve 2 tane camiden oluşan sosyal donatımlar yaptık" dedi.

ÇAKIR: TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİNİ İSTEMİYORLAR

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sürekli sahadayız. Şunları unutmamamız lazım bizler bu ülkenin birer ferdiyiz, Darendeli her zaman sağduyuludur; milletine, devletine, çevresine, toplumuna ne olup olmadığına her zaman dikkat eder ve bu her zaman takdir almıştır. Ülkemiz hangi sorunları yaşıyor bizler hangi sıkıntılar içerisindeyiz bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bugün Cumhurbaşkanımızın, Türkiye'nin verdiği mücadeleyi hep birlikte görüyoruz. Ormanlarımız cayır cayır yanıyor bunun temelinde yatan nedenler var bir orman yangını oradaki milyonlarca canlının ölümüne, ekonomiye, insanların mağduriyetlerine, çevreye, karbondioksit salınımı, dünyayı kirletmesi gibi. Yapılan mücadeleyi görüyoruz. Ama bu yangınların altındaki yatan neden Türkiye'nin neredeyse 50 yıldır mücadele verdiği terör örgütü PKK'dır. Oraya ayrılan kaynak millete, ülkeye, altyapıya harcansa Türkiye'nin geleceği durumu ve ekonomisinin duruşudur. Türkiye güçlenmesin, Türkiye büyümesin, Türkiye kendi ayakları üzerinde durmasın diye bunları başımıza bela ediyorlar" dedi.

YATIRIMLARI TEK TEK İNCELEDİLER

Milletvekili Çalık ve Çakır daha sonra Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesini, yapımı devam eden ve 2022 yılının ilk aylarında hizmete açılacak 20 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini, Darende Toplum Sağlığı Merkezi, Darende Osman Hulusi Ateş İmam Hatip Lisesi ile Darende ilçe stadını ziyaret etti. Çalık ve Çakır, Balaban ve Aşağıulupınar Mahallelerini de ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: Bültenler