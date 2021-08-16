AK Partili Çalık: Malatya'nın turizm geliri artacak

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO tarafından kalıcı listeye alınmasıyla Malatya'nın bilinirliğinin, prestijinin tüm dünyada artacağını ve kenttin turizm gelirinde de artış yaşanacağını söyledi.

Milletvekili Çalık, Malatya'daki temasları kapsamında Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve partililerle birlikte Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'ni ziyaret etti.

Orduzu'da esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Öznur Çalık, Türkiye'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne giren 19. eser olan Arslantepe Höyüğü'nün Malatya'da var olan diğer değerlerin tanıtımı için de çok önemli olduğunu söyledi.

"Türkiye ekonomisine de katkı sağlayacak"

Çalık, "Medeniyetin Kalbi Battalgazi, Orduzu ile birlikte UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi. Bütün dünya sadece Türkiye, Malatya ve Battalgazi'yi değil, Arslantepe'yle birlikte Orduzu'yu tanıyacak. Orduzu, bu kadar kadim bir medeniyeti taşıtan yerleşim yeri ve bu kadim medeniyetle birlikte M.Ö.7000 yıl evvel medeniyetin kalbi olan bu yerleşim yerinde var olan tarihi kalıntılar, bize dünya kalıcı mirasında yer almamıza vesile oldu" dedi. Milletvekili Çalık, UNESCO'nun Arslantepe Höyüğü'nü Dünya Mirası Listesi'ne almasını Orduzu'yu başlı başına yeni bir yerleşim yeri haline getirdiğini belirtti. Bundan sonraki süreçte Orduzu'ya gelen turist sayısının artacağını dile getiren Çalık, şunları söyledi: "Ticaret sayısı çok daha fazla olacak. Esnaf sayısı artacak. Malatya'nın bu bölgede geleneksel ürünleri, yemekleri, tekstili her birinin ayrı ayrı satış noktaları olacak. Arslantepe'yi dünyanın farklı yerlerinden görmeye gelen turistler, Orduzu'nun merkezine de gelerek, buralardan alışverişlerini yapacaklar, Orduzulu hemşerilerimizin, Battalgazi'nin, Malatya'nın ve Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayacaklar."

"Orduzu'nun gelişimi için büyük önem taşıyor"

Arslantepe Höyüğü'nün bir önceki kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane ve Orduzululara teşekkür eden Çalık, "Marcella'nın 40 yıldır bir Orduzulu olarak nasıl emek çektiğini, bu emeği çekerken de sizlerin ona nasıl sahip çıktığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Marcella'nın Arslantepe Höyüğü için yaptığı çalışmalarla, bu bölgedeki insanların verdiği destek gibi belediye başkanlarımızın verdiği desteklere de canı gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu. Milletvekili Çalık, Arslantepe'nin Orduzu, Battalgazi, Malatya ve Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, "Arslantepe Höyüğü, Battalgazi ve Orduzu'nun gelişimi için büyük önem taşıyor" dedi.

"7 bin nüfuslu yeni bir merkez oluşuyor"

24 Ocak 2020'de Sivrice merkezli meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden Malatya'nın önemli ölçüde etkilendiğini, can kayıplarının olduğunu ve evlerin yıkıldığını anımsatan Çalık, yaşanan deprem sonrası hemen çalışmalara başladıklarını kaydetti. Milletvekili Çalık, Pütürge, Doğanyol ve Kale'nin yanı sıra Yeşilyurt ile Battalgazi'nin de depremden ağır hasar aldığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Depremin ardından Orduzu Gelinciktepe Bölgesinde üç etap halinde toplamda 1527 adet konut inşa edildi ve hak sahiplerine teslim ediliyor. Gelinciktepe yaklaşık 7 bin nüfusun yaşayacağı bir yerleşim yeri olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından ihalesi yapılan Battalgazi-Orduzu bağlantı yolunun yapımı da devam ediyor. Sosyal donatıların yanı sıra bölgeye okul, cami de inşa ediyoruz."

Çalık, Orduzu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan sentetik çim yüzeyli futbol sahası ile kısa bir süre sonra gençlerin hizmetine açılacak olan Orduzu Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Milletvekili Öznur Çalık, Orduzu Kaldırım ve Hasırcılar Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: Bültenler