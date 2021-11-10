AK Partili Çalık, Malatya'daki çöken binadan çıkarılan yaralıları ziyaret etti

MALATYA (Bültenler) - Milletvekili Çalık, beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Malatya Valisi Aydın Baruş ile birlikte Malatya İnönü Caddesi'nde çöken iki katlı binanın enkazından çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

Yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Çalık, doktorlardan yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Çalık hastane çıkışında yaptığı açıklamada, yaralılara geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğunu söyledi. Çöken binada arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını ve enkazın altından 13 kişinin yaralı olarak çıkarıldığını ifade eden Çalık, hastaneye kaldırılan yaralılardan 8'inin taburcu edildiğini, müdahalesi süren 5 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.

Çalık, "Yaralılarımızı ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hamd olsun hayati tehlikesi olan bir yaralımız yok. AFAD, itfaiye, UMKE, STK'larımız, belediyelerimiz ve tüm hemşehrilerimizin birlik,beraberlik ve dayanışması bir kez daha takdire şayandı. Allah razı olsun herkesten" dedi.

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