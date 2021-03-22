AK Partili Bülent Turan'dan Ayasofya İmamı'na tepki: Bu mecrada olmanızın kimseye faydası yok

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, son dönemde İstanbul Sözleşmesi ve ekonomiyle ilgili sosyal medya hesabından yorumlar yapan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'a tepki gösterdi. Turan, "Ayasofya'nın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bırakacak bir tavırla sürekli polemiklerin içinde olmanız Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmekte. Bir siyasi değil, kardeşiniz olarak bu mecrada/usulle olmanızın kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim" dedi.

Son dönemlerde sosyal medyadan yapmış olduğu çıkışlarla adından söz ettiren Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'a AK Parti'den tepki geldi.

Son olarak dolardaki hareketlilikle ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yapan Boynukalın, mesajında, "Faizin azaltılması ve sonunda tamamen kaldırılması hem İslam'ın hem de aklın gereğidir. Güçlü ekonomilerde faiz % 0-1 arasında. O sebeple faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir. Önceki tivitim biraz da bununla ilgilidir." ifadelerini kullanmıştı.

BAKARA SURESİ'NDEN AYET PAYLAŞMIŞTI

Boynukalın, bu paylaşımlarını Bakara Suresi'nin 155. ve 157. ayetleriyle destekledi: "Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele! Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, 'Doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz' derler. İşte rablerinin lutufları ve rahmeti bunlar içindir ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır."

"BU MECRADA OLMANIZIN KİMSEYE FAYDASI YOK"

Sosyal medyada çokça tartışılan bu paylaşımların ardında AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'a çağrıda bulundu. Turan "Sn @M_Boynukalin Ayasofya'nın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bırakacak bir tavırla sürekli polemiklerin içinde olmanız Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmekte! Bir siyasi değil, kardeşiniz olarak bu mecrada/usulle olmanızın kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim" dedi.

İşte Boynukalın'ın o paylaşımları;