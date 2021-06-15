AK Parti yerel yönetimlerden Başkan Gürkan'a ziyaret

AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Duyar, İlçe Yerel Yönetim Başkanları, Kadın Kolları Yerel Yönetimler Başkanı ve Gençlik Kolları Yerel Yönetimler Başkanı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Duyar, İlçe Yerel Yönetim Başkanları, Kadın Kolları Yerel Yönetimler Başkanı ve Gençlik Kolları Yerel Yönetimler Başkanı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlarını makamında ağırladı. Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Duyar ve İlçe Yerel Yönetimler Başkanlarıyla bir araya gelen Başkan Gürkan, "Bizler yerel yönetimler olarak esasında sahamızda gözümüz ve kulağımız olan teşkilatımızdaki görevli arkadaşlarımızla birlikte şehrimizde yapılacak olan hizmetlerin yol haritasının ve yön pusulasının belirlenmesinde arkadaşlarımızın görüş ve düşüncelerine önem veriyoruz. Bu anlamda arkadaşlarımız hem partimizin yapmış olduğu hizmetleri anlatma noktasında hem vatandaşlarımızın ihtiyaçlar hiyerarşisi içerisinde belediyemizden talep ettiği işlemleri yerine getirilmesi noktasında gerek Büyükşehir Belediyesinde bizler, gerek ilçe belediyelerimiz sahadan gelen talepleri yerine getirmek için gayret sarf ediyoruz. Değerli başkanlarımıza yapmış oldukları ziyaret için teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyarette açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Duyar, "Yerel Yönetim Başkanlarımızla birlikte Başkanımız Selahattin Gürkan ile istişare etmek için bir araya geldik. Selahattin Gürkan Başkanımızın hem ilçe başkanlarımızı tanıması hem de başkanımızla ilçelerle alakalı fikir alışverişinde bulunmak için ziyaretimizi yaptık. Bizleri ağırladığı için başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Gençlik Kolları Yerel Yönetimler Başkanı Mesut Çamurlu, "Gençler olarak farkımızda olan, isteklerimizi layıkıyla kendisiyle beraber tüm birimleriyle yerine getiren Selahattin Gürkan Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz Malatyalılar olarak her şeyin en iyisine layığız. Başkanımızın gerçekten yaptığı hizmetler takdire şayan. Ülke genelinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın da gündeminde olan grup toplantısında vurguladığı hizmetler yapılıyor. Başkanımız sağ olsun Malatya'mızı en güzel şekilde temsil ediyor. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Arguvan İlçesi Yerel Yönetimler Başkanı Gazi Mansur, "Büyükşehir Belediyemizin yaptığı hizmetlerden memnunuz. Malatya'ya ve ilçelere güzel hizmetler yapılıyor. Büyükşehir olmasıyla birlikte Arguvan'ın çehresi değişmiştir. Arguvan'a Büyükşehir olarak birçok hizmet yapıldı, yatırımlar yapılıyor" şeklinde konuştu.

AK Parti Yeşilyurt İlçesi Yerel Yönetimler Başkanı Erdoğan Zelyurt ise, "Sayın Başkanımız bizleri yerel yönetimler olarak ağırladı kendisine teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemizin ilçe belediyelerimize yapmış olduğu güzellikleri, çalışmaları, maddi, manevi, kültürel ve sosyal anlamda yapılan hizmetleri başkanımızla istişare ettik. Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı