AK Parti "vekil transferi" döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan'ın masasında
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AK Parti "vekil transferi" döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan'ın masasında

Veli transferi" döneminin kapanması için çalışma başlatan AK Parti, üç ayrı seçeneği masaya yatırdı. Çalışmayla vekillerin parti değiştirmesine yeni kurallar getirilecek.

27.05.2020 09:24 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:38

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, erken seçim olması durumunda,seçime girebilmeleri için Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne milletvekili verebileceklerini söylemesinden sonra siyasette 'vekil transferine' ilişkin tartışma başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, milletvekilli transferlerinin önlenmesi için ilgili yasalarda değişiklik yapılmasını gündeme getirmesi ile birlikte AK Parti ve MHP arasında bu konuda görüşmeler başlatıldı. Önümüzdeki hafta Meclis'in çalışmaya başlaması ile birlikte Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Yasası'nda yapılacak değişiklikler konusunda iki partinin kurmaylarının hazırlayacağı bir teklifin TBMM gündemine getirileceği belirtiliyor. AK Parti grup yönetiminin de, bu konuda yapılacak değişiklikler konusunda üç farklı seçenek üzerinde çalıştığı öğrenildi.

SEÇİM TRANSFERLERİNE GEÇİT YOK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre milletvekillerinin parti değiştirmesine yönelik tartışılan formüller şöyle sıralanıyor:

Birinci seçenek: Bir partinin seçime katılabilmesi için ya 41 ilde teşkilatlanmasını tamamlaması ya da Meclis'te grubunun bulunması gerekiyor. Seçime girme yeterliliğine sahip olmayan bir partinin hülle ile milletvekili transferinin önüne geçilmesi için, seçime girme yeterliliği şartları arasından Meclis'te grubu bulunması kriteri çıkarılır. Böylece sırf seçime katılabilmek için milletvekilli transfer edilmesinin önüne geçilir.

İkinci seçenek: Bir partinin seçime katılabilmesi için Meclis'te grup kurma şartı aynı şekilde kalacaksa, buna seçim takviminin başlamasından seçimin tamamlanmasına kadar geçecek süreçte, milletvekillerinin yeniden parti değiştirmesine izin verilmez. Örneğin, CHP, Davutoğlu'nun veya Babacan'ın partisinin seçime girmesi için milletvekili verecekse, bu milletvekilleri seçim bitene kadar istifa edip, CHP'ye dönemeyecek.

Üçüncü seçenek: Seçime bir yıl veya altı ay kala Meclis'te grup kursa da o partinin seçime girmesine izin verilmez. Bu şartın en az bir yıl veya altı ay öncesinden yerine getirilmesi kurala bağlanır.

CHP GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Milletvekillerinin parti değiştirmesi konusunda CHP beş yıl öncesinde kanun teklifi vermişti. 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra CHP'den Antalya milletvekili seçilen Devrim Kök, yeni yasama yılının ilk kanun teklifini vermiş ve bir milletvekillinin partisinden istifa ederek başka bir partiye geçmesi durumunda milletvekilliğinin düşürülmesini gündeme getirmişti.

AK Parti 'vekil transferi' döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan'ın masasında

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