AK Parti ve CHP heyetleri video konferans aracılığıyla bayramlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti ve CHP heyetleri video konferans aracılığıyla bayramlaştı

AK Parti ve CHP heyetleri video konferans aracılığıyla bayramlaştı
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, bayramda Kovid-19 tedbirlerinin elden bırakılmaması gerektiğini belirterek "Biliyorum herkes çok sıkıldı ama dünyanın içinde bulunduğu şartlar böyle. İnanıyorum ki önümüzdeki Ramazan Bayramı'nda bayramlaşmayı yüz yüze yaparız." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, bayramda Kovid-19 tedbirlerinin elden bırakılmaması gerektiğini belirterek "Biliyorum herkes çok sıkıldı ama dünyanın içinde bulunduğu şartlar böyle. İnanıyorum ki önümüzdeki Ramazan Bayramı'nda bayramlaşmayı yüz yüze yaparız." dedi.

AK Parti'de, Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Muhammed Cem Çekerek'ten oluşan heyet, Kurban Bayramı dolayısıyla CHP heyetiyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Parti Meclisi Üyesi Hasan Efe Uyar ile Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel'in bulunduğu CHP heyetiyle görüşmede, karşılıklı Kurban Bayramı tebriğinde bulunuldu.

Öztunç, iki bayramdır video konferans yöntemiyle bayramlaştıklarını belirterek, önümüzdeki bayramda yüz yüze bir araya gelebilme temennisinde bulundu.

Zengin de Kurban Bayramı'nda yüz yüze bayramlaşmayı planladıklarını ancak insanlara örnek olabilmek için parti teşkilatlarına da video konferansla bayramlaşmayı önerdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı il teşkilatlarıyla da bu yöntemle bayramlaşacaklarını söyleyen Zengin, bayramda koronavirüs tedbirlerinin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Özlem Zengin, "Biliyorum herkes çok sıkıldı ama dünyanın içinde bulunduğu şartlar böyle. İnanıyorum ki önümüzdeki Ramazan Bayramı'nda bayramlaşmayı yüz yüze yaparız." dedi.

-"Kırmızı illerin artık sona ermesi gerekiyor"

Hala koronavirüs aşısı yaptırmayanların bulunduğuna dikkati çeken Öztunç, "Belki daha önce aşı sıkıntısı vardı, aşı bulunamıyordu ama bugün itibarıyla böyle bir sıkıntımızın olmadığı görülüyor. Bir kez daha tüm yurttaşlarımıza aşı yaptırmaları çağrısında bulunuyorum çünkü en büyük şansımız aşı olunması, bu işten aşı ile kurtulabileceğiz. Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre çok sayıda ilimiz hala kırmızı, bazı illerimiz sarıya dönmüş, bazıları turuncu ama kırmızı illerin artık sona ermesi gerekiyor. Özellikle Doğu illerimizdeki yurttaşlarımızı aşı olmaya davet edelim." diye konuştu.

Aşı konusundaki yaklaşımından dolayı Öztunç'a teşekkür eden Özlem Zengin, "Aşı meselesi bireysel tercihin çok ötesinde diye düşünüyorum, çünkü içimizde aşı olmayanlar var olduğu müddetçe bu hastalığı tamamen yenmemiz söz konusu değil. Özellikle medyada zaman zaman görüyoruz, çok pervasızca, akademik ve bilimsel anlamda temeli olmaksızın aşı kampanyasının aleyhine çalışmayı fevkalade sıkıntılı görüyorum. Ben de tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere tüm CHP'lilere selamlarını ve bayram tebriklerini illetti.

Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kılıçdaroğlu ile dün akşam görüştüğünü belirterek "Sayın Genel Başkan'ımızın hem şahsınıza hem heyetteki arkadaşlara hem Sayın Genel Başkan'ınıza, değerli AK Parti'lilere selamları var, hayırlı bayramlar diliyor. Umarım önümüzdeki yıl hem yüz yüze bayramlaşırız hem de pek çok sorunu aşmış olarak, ülke olarak önümüze bakarak güzel günleri hep birlikte yaşarız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

'Suriyelileri göndereceğiz' diyen Kılıçdaroğlu'na, Babacan'dan yanıt: Yapamayacaklar
"Suriyelileri göndereceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na, Babacan'dan yanıt: Yapamayacaklar
İttifak ortakları arasında derin çatlak! İYİ Partili vekil ile CHP'li vekil birbirine girdi
İttifak ortakları arasında derin çatlak! İYİ Partili vekil ile CHP'li vekil birbirine girdi
CHP'li Turgutlu belediye başkanından Tunç Soyer'in 'Gediz'e zehir akıyor' iddiasına tepki: Kendi çöplüğünü temizlesin
CHP'li Turgutlu belediye başkanından Tunç Soyer'in "Gediz'e zehir akıyor" iddiasına tepki: Kendi çöplüğünü temizlesin

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hülya Avşar Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Arda Turan Burak Elmas Mehmet Topal Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti ve CHP heyetleri video konferans aracılığıyla bayramlaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 10:58:15. #1.15#

title