AK Parti Urla İlçe Başkanlığına tekrar Murat Nart seçildi

AK Parti Urla 7. Olağan İlçe Kongresinde Murat Nart, güven tazeledi.

AK Parti Urla 7. Olağan İlçe Kongresinde Murat Nart, güven tazeledi.

İlçedeki bir düğün salonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında yapılan kongreye AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atila Kaya, Cemal Bekle, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar, Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve İzmir İl Başkanı Kerem Ali Süreki katıldı.

Kongrede konuşan Milletvekili Kaya, Urla'da çok az bir farkla yerel seçimleri kaybettiklerini, CHP'nin en çok oy aldığı yerlerden birinde FETÖ'cü bir aday gösterdiğini ifade etti.

Eski belediye başkanıyla ilgili mahkemenin kararını verdiğini, konunun üst mahkemede olduğunu aktaran Kaya, CHP'nin Urla'da "kimi aday gösterirsem seçilir" mantığıyla hareket ettiğini dile getirdi.

CHP'nin artık Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olmaktan çıktığını iddia eden Kaya, şöyle konuştu:

CHP'nin HDP ile birlikte artık marjinal bir yolda ilerlediğini ileri süren Kaya, "İzmirli hemşerilerimiz son yerel seçimlerde maalesef bu noktadaki tespitlerimizi yine göz ardı etmişler. Ama şimdi ne görüyoruz ' Kendi il başkanları, İstanbul'da İl Başkanlığı yapan kişi ne diyor' 'Ben Atatürk demem'. Bunu İzmir'deki, Urla'daki hemşerilerimize bizim anlatmamızdan ziyade kendileri de görüyor."

AK Parti Urla İlçe Başkanı Murat Nart da son yerel seçimde oylarını arttırmalarına rağmen alınan sonucun belediyeyi kazanmaya yeterli olmadığını belirterek, AK Parti'yi Urla'da iktidara taşıyacaklarını kaydetti.

AK Parti Urla ilçe Başkanı Murat Nart'ın tek liste ile katıldığı kongrede yönetim kurulu üyeliklerine şu isimler seçildi:

Ahmet Çetin Tutar, Arzu Derya Taş, Aysun Bakırlı Şengüler, Bulut Dönmez, Emin Keskinbıçak, Esra Hancı, Ferit Seniçeli, Gürsel Çiftyıldırım, Halim Gülten, İlhan Şen, İsa Azık, Metin Erak, Necdet Canbulat, Özge Aygörmüş, Ramazan Aslan, Rasim Aslan, Refik Vural, Volkan Şahin, Yeliz Cildan.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri