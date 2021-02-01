AK Parti Tuzla 7. Olağan İlçe Kongresi (1)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "AK Parti olarak, 2023 yılında yapılacak seçimlerde inşallah hep beraber Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Bu bizim vazifemiz." dedi.

AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Erol Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve parti üyelerinin katılımıyla Tuzla Belediye Nikah Sarayı ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programda konuşan Demiröz, AK Partinin kuruluşunu hatırlatarak, "AK Parti'yi millet kurdu 20 yıl önce. Sayın Genel Başkanımızın ifadesiyle 'artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedi ve hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Türkiye'nin batısından doğusuna, güneyinden kuzeyine her tarafa hizmet götürdük. Niye çünkü bu millet bizi iktidar yaptı, ona vefa borcumuzu ödemek için biz bundan sonra daha çok hizmet ederek ancak buna böyle bir teşekkürle karşılık verebiliriz" dedi.

Bugün gelinen noktada muhalefet partilerinin durumunun ortada olduğunu ifade eden Demiröz, "Neler yaptıklarını, sadece yalanlar üzerine kurduklarını gördünüz. AK Parti'yi millet kurarken, bugün 11 milyonu aşkın üyesi olan parti dünyada eşi benzeri olmayan bir parti olurken diğerlerinin nerelere dayandığını hepiniz biliyorsunuz. Cumhur ittifakı olarak bizler bu ülkeyi yönetmekle artık mecburuz ve bunu bu güne kadar yaptık, bunan sonra da götürmeye mükellefiz. Hamdolsun sizler sayesinde, Tuzla sayesinde, İstanbul sayesinde ve Türkiye'deki Ak gönüller sayesinde 20 yıldır her şeyi baştan aşağıya değiştirmeye gayret ettik." ifadelerini kullandı.

Muhalefet partilerine çağrı yapan Demiröz, "Bilhassa Cumhuriyet Halk Partisi'ne, sağduyulu arkadaşlarınız yok mu? Var, sağduyulu seçmenleriniz yak mu? Var, lütfen başkanınıza sahip çıkın, başkanınız muvazenesini kaybetmiş, onunla ilgilenin. Eğer böyle gidecekse onunla beraber sizler de yok olup gideceksiniz. Tarih sizleri siyaset çöplüğüne atar. Bu millet yaptıklarınızın cezasını en yakın zamanda sandıkta sizlere verir." şeklinde konuştu.

Demiröz, 2023 seçimlerine değindiği konuşmasında şunları kaydetti:

"Geleceğimiz parlak, bu parlaklık bugün Tuzla'daki kongreyle başlayacak. Yeni arkadaşlarımız, yeni teşkilatlarla gelecek ve inşallah belediyemizle beraber diyalog içerisinde bu güzel hizmetlere katkıda bulunacaklar. Diğer ilçelerimizde de zaten bitiriyoruz herhalde bu hafta. İnşallah 24'ünde de büyük İstanbul kongremiz var, daha sonra da büyük kongremiz olacak. AK Parti olarak, 2023 yılında yapılacak seçimlerde inşallah hep beraber Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Bu bizim vazifemiz.

Çok yakında diğer partilerin durumunu göreceksiniz, başladı yaprak dökülmeleri hiç merak etmeyin. Çünkü tutarlılıkları yok. 40 yıldır bu ülkede 1 dakika ülkeyi yönetmemişler, işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ne vaatlerle geldi ey İstanbullular izliyorsunuz değil mi'İstanbullular gerektiği zaman gerektiği cevabı verecek ama demokrasi çerçevesinde verecek ve biz buna inanıyoruz."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da konuşmasında, 2023'ün yeni bir dönemin miladı olacağını belirtti.

Ülke ve hükümet olarak 2023'e giderken büyük performans sergilendiğini ifade eden Şenocak, "Ama bakıyorsunuz ülkemizin hızını kesmek için, hükümetimizin hızını kesmek için sahada zayıflatmak için tabii ki içeride ve dışarıda bu anlamda bizi sekteye uğratmak isteyenleri hep beraber görüyoruz. Aslında biz bu oyunlara yabancı değiliz, bu tiyatro, senaryo, filmleri biz 19 yıldır izliyoruz ve izlemeye de devam ediyoruz. Biz bu filmin sonunda bir şey çıkacağını da umut etmedik, etmiyoruz, etmeyeceğiz de. İstedikleri senaryoyu yazsınlar, çizsinler, hedeflerine, hayallerine koysunlar. Ama biz milletimizle beraber yola çıkarken yeni ilklerin peşinde olduğumuzu her zaman söylemiştik. Önümüzdeki süreçte de bundan bir gün olsun asla taviz vermeyeceğiz." dedi.

Şenocak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün CHP ve yandaşları ülkemizin her tarafını karıştırmak için dışarıyla beraber iş birliği içerisindeler. Ben sırayla hepsini saymayacağım. Bugün saymaya kalksak sabahlara kadar konuşmamız gerekiyor.

Şu anda izliyorsunuz Boğaziçi Üniversitesinin önündeki eylemleri, oradaki rezillikleri, ahlaksızlıkları, namussuzlukları hep beraber izliyoruz. ve oradaki ahlaksızlıklara çanak tutan CHP zihniyetini izliyoruz. ve onların yandaşlarını izliyoruz. DHKPC, LGBT, ahlaksızlığı diz boyu olan her kesimle iç içe olan bir CHP zihniyeti ve CHP il başkanından bahsediyoruz. Ondan sonra diyorlar 'bize neden militan diyorsunuz' militanlığın göbeğine kadar sizler hissettiriyorsunuz bunu çünkü. Bütün ümmetin karşısında olduğu bu ahlaksızlığa karşı CHP'den ses yok. Evet kutsalımız, Kabe'miz, onurumuz, namusumuzu ayaklar altına alınacak kadar alçaklaştılar bunlar. Çıkın kınayın, sadece üzüldük, böyle ufak tefek cümleler. Kabe cümlesini ağzına alamayacak kadar dini istismarı bunlar yok sayıyorlar. Bu basit bir olay değil. Bu senaryoları siz her zaman uygulamaya koyabilirsiniz, ama buna bu toplum asla müsaade etmeyecek."

Konuşmalarının ardından AK Parti Tuzla 7. Olağan İlçe Kongresi'nde oy verme işlemine geçildi.

Kongrede tek aday olan Talha Tayfur, AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığına seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu