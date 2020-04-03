AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammed Balta: "Panik yapmayacağız, birlikte başaracağız"
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AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammed Balta: "Panik yapmayacağız, birlikte başaracağız"

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Korona virüsle ülke genelinde olduğu gibi Trabzon'da da etkin mücadele yürütüldüğünü belirterek "Gelinen noktada, bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik.

03.04.2020 12:29 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:29
AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammed Balta:

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Korona virüsle ülke genelinde olduğu gibi Trabzon'da da etkin mücadele yürütüldüğünü belirterek "Gelinen noktada, bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik. Alınan tedbirlere harfiyen uyarak inşallah en kısa sürede bu krizi atlatacağız" dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta Trabzon'da bir dizi ziyaretlerde bulunarak Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper ve İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta'yla bir araya geldi, Kovid-19 salgınına karşı Trabzon'da yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Ziyaretlerinden ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Balta "Tüm dünya bu hastalık ile uğraşıyor. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ve Sağlık Bakanlığımızın aldığı önlemleri hayatımıza yansıtıp duruma dikkat etmeliyiz. Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda hareket edelim. Salgının yayılmamasını engellemek için vatandaşlarımız meseleyi çok önemli görerek hareket etmelidir. Sosyal mesafeyi korumalıyız ve gerekmedikçe dışarı çıkmadan evde kalmayı bir rutin haline getirmemiz lazım" dedi.

"Vatandaşlarımızdan ricam, sağlık personelinin bu konudaki uyarılarına harfiyen uymalarıdır" diyen Balta"Bu virüsten korunmanın ilk şartı temizliktir. Yapılacak her hata kendi sağlığımızı tehlikeye attığı gibi yakınlarımızın da tehlikeye sokar. Hastalığın yayılması ile ölüm oranlarını düşürmek elimizde ve bunun için dışarıya çıkmamalıyız. Eğer evimizden çıkmaya zorunlu isek de bakanlığımızın ve valiliklerimizin talimatlarına harfiyen uymalıyız. "Bana bir şey olmaz" gibi bir mantık asla kabul edilemez. Bu noktada devletimizin aldığı önlemlere herkes uymalı. Topluma karşı herkes sorumluluk bilinciyle hareket etmeli. Özellikle dışarıda yapacak bir işi olmadan bulunan her insanın hastalığa davetiye çıkardığı unutulmamalı. Virüsten çok etkilenmeseniz bile taşıyıcı olup başka insanların hayatını kaybetmesine sebep olabilirsiniz. Bu yüzden herkes doğru olanı yapmalı. Bu salgını ancak devletimizin aldığı güçlü tedbirlerin yanında vatandaşımızın azmi ve ferasetiyle yenebileceğimiz unutulmamalıdır. Bu virüs öldürücü ve tüm koruma önlemlerini almamız şart. Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir. Her hastalık gibi bu virüse karşı da bireyler olarak göstereceğimiz dikkat ve alacağımız tedbirler en etkili korunma yöntemi olacaktır. Bunları yaparken Panikte yapmayacağız, zafiyete de kapılmayacağız. Birlikte başaracağız.

Sağlık yönünde tedbirler alınırken Hükümetimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ekonomik olarak bir dizi tedbirleri alıyor ve milletimizle paylaşıyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında vatandaşlarımız için yeni adımlar atmaya devam ediyoruz. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan ekonomik tedbirler, süreçten zarar görecek bütün kesimlere rahat bir nefes aldırıyor. Her zaman her şartta Milletimizin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Virüsle mücadele çok yönlü devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyasını başlattı. Milletimizle el ele vererek, Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Biz bize yeteriz. Korona virüs ile mücadelede göstermiş oldukları üstün gayret ve fedakarlık için, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere güvenlik güçlerimize, kolluk kuvvetleri, basın mensupları, belediye çalışanlarımız ve isimlerini sayamadığımız bir çok meslek kuruluşlarının sahada, canını dişine takarak, halkımızın gelecekte de refah ve huzur içinde yaşaması için zaman mefhumu gözetmeksizin layıkıyla görevlerini icra eden, bütün kurum ve kuruluşlarımıza sonsuz minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Evde Kal Trabzon" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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