AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu: "Trabzon'da yaşıyorlar ama bu şehre turist olmuşlar"

TRABZON (İHA) - AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Türkiye'deki muhalefetin ülkenin büyümesine ayak bağı olduğunu belirterek "Bütün dünyada üretimin durduğu tedarik sisteminin zarar gördüğü ekonomik kapanmaların bir dönemde Trabzon'da 2.3 Milyarlık yatırım yaptık ama muhalefeti bir türlü memnun edemedik "dedi.

Türkiye'deki muhalefetin ülkeye yapılan yatırımları görmezden geldiğini ifade eden Milletvekili Ayvazoğlu " AK Parti olarak 19 yıldır Trabzon'a sayısız hizmet ve yatırımlar yapıyoruz. Yurt dışında ya da şehir dışında yaşayıp uzun zaman aralıklarla Trabzon'a gelenler yapılan yatırımları gördüklerinde kendi ülkeleriyle kendi şehirleriyle gurur duyuyorlar. Trabzon'un hızla geliştiğini gittikleri yerlerde anlatıyorlar. Fakat bizim bu muhalefet gözüne batan bu yatırımları görmeyecek kadar kör olmuş. Trabzon'a turist olarak gelenlerden beter durumdalar. Trabzon'da yaşıyorlar ama bu şehre turist olmuşlar. İnşallah bu şehre turist olmaktan vazgeçip muhalefet olmanın yapılan yatırımlara da karşı olmak zorunluluğunun olmadığını idrak edecek seviyeye gelirler." cümleleri ile muhalefet partilerini eleştirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'da yapacağı toplu açılış törenine herkesi davet eden Ayvazoğlu "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz toplu açılış törenine herkesi davet ediyorum. Kıymetli Trabzonlu hemşehrilerimiz zaten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı coşku ile karşılamaya hazırlanıyor. Bunun yanında Trabzon'a çivi çalışmadığını iddia eden muhalefet partileri de açılış törenini canlı şekilde takip edebilir. Belki bu sayede Trabzon'a yapılan yatırımlar hakkında bilgi sahibi olup aydınlanırlar" ifadelerini kullandı. - TRABZON

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