AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı aşure ikram etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı aşure ikram etti

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı aşure ikram etti
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsmet İnönü Caddesi Edikoop Market önündeki aşure dağıtımına, AK Parti Sakarya Milletvekili ve Eskişehir İl Koordinatörü Çiğdem Erdoğan Atabek, İl Başkanı Zihni Çalışkan, Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tepebaşı İlçe Başkanı Çizmelioğlu, muharrem ayının dayanışma, paylaşma ve muhabbet ayı olduğunun altını çizdi.

1500 kişiye aşure ikram ettiklerini belirten Çizmelioğlu, "Muharrem ayı vesilesiyle halkımıza aşure ikramında bulunduk. Tüm İslam aleminin muharrem ayını tebrik ediyoruz. Bu ay, Allah'ın rahmetine erişmek için önemli bir fırsattır. Aşure gününün ruhunda kardeşliğin, birliğin, sevginin, anlayışın ve hoşgörünün anlamı saklıdır. Bu vesileyle hemşerilerimize muharrem aşı dağıttık. Rabbim kabul etsin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı aşure ikram etti
AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı aşure ikram etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Karadeniz'deki iki ilimiz Ordu ve Rize'den peş peşe kötü haberler! Sağanak yağış sele neden oldu
Karadeniz'deki iki ilimiz Ordu ve Rize'den peş peşe kötü haberler! Sağanak yağış sele neden oldu
MHP Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç hayatını kaybetti
MHP Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç hayatını kaybetti
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkılan binadaki ailenin son mesajı ortaya çıktı: Burası çok kötü, dua edin bize
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkılan binadaki ailenin son mesajı ortaya çıktı: Burası çok kötü, dua edin bize

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Aytaç Şaşmaz Deniz Akkaya Murat Dalkılıç Şahan Gökbakar
Spor Caner Erkin Lionel Messi Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı aşure ikram etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 12:26:45. #1.14#

title