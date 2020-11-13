AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi - Vedat Demiröz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, Türkiye'nin vesayet odaklarıyla mücadele ederken ülke ekonomisinin en az üç kat arttığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, Türkiye'nin vesayet odaklarıyla mücadele ederken ülke ekonomisinin en az üç kat arttığını söyledi.

Demiröz, Namık Kemal Stadyumu'nda gerçekleştirilen AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresinde, AK Parti'nin 19 yıllık serüvenini daha ileriye, 2023, 2053 ve 2071'e taşıyacağına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletten aldığı destekle partiyi kurarken, "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dediğini hatırlatan Demiröz, şöyle konuştu:

"Ve gerçekten 19 yılda vesayet odaklarıyla tek tek ilgilenildi ve gereği yapıldı. Çok mücadele edildi. ve vesayet odaklarıyla mücadelenin yanında ülkenin kalkınması, batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine kadar en ücra köşeye kadar her türlü kalkınmanın yapıldığı ve ülke ekonomisinin en az üç kat büyütüldüğüne dünya şahit oldu. Ama Türkiye'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yükselişi birilerini rahatsız ediyor. İçeride ve dışarıda hedef Recep Tayyip Erdoğan gösterilirken, esas amaçlarının Türkiye olduğu ve hatta onun dışında bizim kültürümüz, medeniyetimiz ve inancımız olduğunu bütün dünya bilmeli. Ama merak etmesinler bu dünya lideri nasıl 'one minute' dediyse, 'dünya 5'ten büyük' dediyse inşallah bundan sonra da dimdik duracak ve Türkiye dünyada ilk 10 devlet arasında yerini alacak."

AK Partinin milletten aldığı destekle bugünlere geldiğine işaret eden Demiröz, "Başka bir yerden destek aldığımız yok." diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez