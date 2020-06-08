Şamil Tayyar, 1 ay önce atandığı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı
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Şamil Tayyar, 1 ay önce atandığı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar görevden ayrıldı. Kararını sosyal medya hesabından duyuran Tayyar, "Nasip olursa mesleğime dönüyorum. Aktif siyaseti bırakıyorum" dedi.

08.06.2020 19:13 | Son Güncelleme: 08.06.2020 19:34

AK Parti eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, bir ay önce atandığı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı görevini bıraktığını duyurdu.

Tayyar, Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal ile yaptığı görüşme sonrası kararı sosyal medya hesabından paylaştı. Tayyar, "Birlikte görev yaptığım Tanıtım ve Medya Başkanımız @mahirunal 'la istişare sonucunda 'yardımcılık' görevinden ayrıldım. Nasip olursa mesleğime dönüyorum. Aktif siyaseti bırakıyorum. Bize güvenen tüm dostlara sevgi ve muhabbetle" ifadelerini kullandı.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar görevden ayrıldı

GÖREVE 1 AY ÖNCE ATANMIŞTI

Gazeteci kökenli Şamil Tayyar, AK Parti'den 24, 25, ve 26'ncı dönem Gaziantep Milletvekilliği yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, geçen ay Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Orhan Miroğlu, Hüseyin Yayman, Markar Eseyan, Mustafa Canbey, Hatice Kübra Öztürk, Emre Cemil Ayvalı, Büşra Paker'den oluşan Tanıtım Ve Medya ekibimize Şamil Tayyar da katıldı. Hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Şamil Tayyar, 1 ay önce atandığı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı

Politika Manşet

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