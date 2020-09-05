AK Parti Sungurlu İlçe kongresi yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Sungurlu İlçe kongresi yapıldı

AK Parti Sungurlu 7. olağan ilçe kongresi yapıldı.

AK Parti Sungurlu İlçe kongresi yapıldı
05.09.2020 18:22 | Son Güncelleme: 05.09.2020 18:27

AK Parti Sungurlu 7. olağan ilçe kongresi yapıldı. Tek liste halinde girilen kongrede mevcut Başkan Metin Özsarı güven tazeledi.

Kongreye, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl teşkilat yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

AK Parti Sungurlu ilçe Teşkilatı Metin Özsarı başkanlığında şu isimlerden oluştu; Ali Koçak, Aziz Sarıyüce, Ceylan Karayel, Gönül Çalmuk, Hamide Uzun, Hasan Karaman, Mevlüt Göyhan, Nuh Aluç, Osman Akkaya, Ramazan Kayretli, Rıfat Sarıyerli, Şevki Çoksezgin, Şükran Abanuzoğlu ve Yusuf Bezci. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yaşar Güler Faik Öztrak Hulusi Akar Donald Trump
Magazin Demet Şener Demet Akalın Okan Bayülgen Nilperi Şahinkaya
Spor Fatih Terim Eddie Newton Lionel Messi Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Ankara Göztepe Sakarya
Şu an buradasınız: AK Parti Sungurlu İlçe kongresi yapıldı - Çorum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 18:26:35. #1.14#
title