AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Yeni bir kısıtlama olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Yeni bir kısıtlama olacak mı?" sorusuna yanıt verdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası açıklama yaptı. Çelik, ''En büyük düşmanımız rehavettir. Normalleşmenin daha da devam etmesi için maske mesafe temizlik üçgenine ne kadar dikkat ederse elimiz o kadar güçlü olur" dedi. "Yeni bir kısıtlama olacak mı?" sorusuna yanıt veren Sözcü Çelik, "Şu anda açıklanan yeni bir önlem yok" dedi.

15.06.2020 18:34 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:47

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

"Bingöl'deki depremde bir güvenlik korucumuz şehit olmuştur. Devletimiz ilk andan itibaren seferber olmuştur. AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.

PENÇE-KARTAL OPERASYONU

Dün gece itibarıyla Pençe Kartal operasyonu başlamıştır. Son derece başarılı bir şekilde teröristlerin sözde yerleri barınakları imha edilmiştir. Bu saldırı alanları yok edilmiştir. PKK başta olmak üzere bütün terörist unsurlar hedeftir. Güvenlik güçlerimize bir kez daha teşekkürlerimizi tebriklerimizi iletiyoruz.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Salgınla mücadelede en büyük düşmanımız rehavettir, maske-mesafe-temizlik üçgenine ne kadar riayet edersek o kadar hızlı normalleşiriz. Bir takım rakamların artışı üzüntü verici bir durumdur. Yeni kısıtlayıcı önlemin ortaya çıkması gelişmelere bağlı.

IRKÇILIK TEPKİSİ

Pandemi sonrası dünyanın sarsıntı geçirdiğini görüyoruz. İlk oluşan siyasi süreç ABD'de başlayan küresel süreçtir. Irkçılığa ne kadar karşıysak, yağmacılığa da o kadar karşıyız. İslam düşmanlığı, ırkçılık gibi konuların tartışılması gerekiyor. Dünyanın her tarafında köle tacirlerinin heykelleri yıkılırken, Fransa'dan 'Biz bunları da koruyacağız' gibi bir açıklama geldi. Irkçılık gibi konuların virüsler, bakteriler, insan hayatına tehditlerle birlikte ele alınması gerekir.

SİYASETTE AYASOFYA TARTIŞMASI

Ayasofya ile ilgili hassasiyet tartışılırken, Sultanahmet de müze olsun diye bir anlayış ortaya çıktı. Acaba partilerinden bir açıklama gelir mi, düzeltirler mi diye bekledik. Bu konularda CHP sabıkalı bir parti. Tam diyorsunuz ki, biraz daha demokratik dil ortaya çıktı. İçlerinden bir Bekçi Murtaza çıkıyor. CHP'nin Ayasofya dili Türkiye içindeki ayrımcı dildir. Bugüne kadar ki en İslamofobik açıklamadır. Sultanahmet Camisi'ni müze yapalım gibi bir yaklaşım, şimdiye kadar gördüğümüz en İslamofobik yaklaşımdır. Milletin talebiyle hukuk içinde hareket ediyoruz. Bu sorun hakkaniyet içinde çözülmelidir.

LİBYA MESELESİ

Hafter'i seküler biri olarak sadece CHP görüyor. Libya halkının tamamına desteğimiz sürecek.Fransa'nın Hafter desteği trajediye dönüşüyor. Türkiye, Serrac hükümetinin ve Libyalı kardeşlerimizin yanındadır. Askeri destekten diğer alanlara kadar tüm destekler Cumhurbaşkanımızın talimatı ile verilecektir. Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızdan vazgeçemeyiz.

İNGİLTERE'DEN RUMLARA TOPRAK DEVRİ

Bunun adı gasptır, hukuken bir geçerliliği yoktur. Kıbrıs'ta hiç kimse İngiliz üs bölgelerindeki Kıbrıs Türkleri'nin haklarını gasp etmeyi aklından bile geçirmesin.

HDP'YE YÜRÜYÜŞ TEPKİSİ

Burada büyük bir manipülasyon vardır. HDP 'barış' ve 'demokrasi' kelimelerini istismar ediyor. Mesele hak, hürriyet, kimlik, dil meselesi değil, mesele PKK'nın ne dediği meselesidir onlar açısından.

YUNAN SAVUNMA BAKANI'NIN SÖZLERİ

"Ege ve Doğu Akdeniz'de barış konusundaki teminatımızı açıkça ortaya koyarken Yunanistan veya Güney Kıbrıs'ın sürekli sabote etmesini çocuksu hastalıklar olarak görüyoruz. Yunan Savunma Bakanı ya da diğerleri, Türkiye gibi büyük bir devletle nasıl konuşulacağını öğrenmelidir."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'Yeni bir kısıtlama olacak mı?' sorusuna yanıt verdi

Güncel Manşet

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