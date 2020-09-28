AK Parti'den provokasyon uyarısı: Ermeni vatandaşların tehdit edilmesine asla müsaade etmeyiz
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AK Parti'den provokasyon uyarısı: Ermeni vatandaşların tehdit edilmesine asla müsaade etmeyiz

28.09.2020 22:57 | Son Güncelleme: 29.09.2020 00:32

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'de yaşayan Ermeni vatandaşların tehdit ya da taciz edilmesine müsaade edilmeyeceğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşları arasında ayrımcılığa izin vermez" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarının ardından sosyal medyada, Türkiye'de yaşayan Ermeni vatandaşları hedef alan paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı. "Türkiye'nin sosyal bünyesine karşı kimse kışkırtıcılık yapamaz" diyen Çelik, Türkiye'de yaşayan Ermeni vatandaşların tehdit ya da taciz edilmesine müsaade edilmeyeceğini ifade etti.

"HAKSIZ VE HUKUKSUZ BU EYLEMİN KARŞISINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetle kınadığını belirterek, "Haksız ve hukuksuz bu eylemin karşısında olmaya devam edeceğiz. Birilerinin sosyal medyada ya da başka mecralarda Türkiye Cumhuriyeti'nin Ermeni vatandaşlarını tehdit ya da taciz etmesine asla müsaade etmeyiz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİDİR"

AK Parti Sözcüsü Çelik, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının bir kısmını tehdit ya da taciz edenlerin yaptığı provokasyondur. Bu ülkeye kötülük etmektir. Türkiye güvenli bir ülkedir. Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşları arasında ayrımcılığa izin vermez.

Hangi sebeple olursa olsun, vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapmaya çalışanlar ülkemize kötülük etmek isteyenlerdir. Ermenistan'a karşı kararlı duruşumuzu başka alanlara sevk etmek isteyenler provokasyon peşindedir.

Türkiye'nin sosyal bünyesine karşı kimse kışkırtıcılık yapamaz. Türkiye'nin sosyal bünyesinin bağışıklık sistemi her türlü provokasyon virüsüne karşı yüksek bağışıklığa sahiptir"

AK Parti'den provokasyon uyarısı: Ermeni vatandaşlarının tehdit edilmesine asla müsaade etmeyiz
AK Parti'den provokasyon uyarısı: Ermeni vatandaşların tehdit edilmesine asla müsaade etmeyiz
AK Parti'den provokasyon uyarısı: Ermeni vatandaşların tehdit edilmesine asla müsaade etmeyiz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sefa Şahin

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