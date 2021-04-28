Ömer Çelik'ten Meral Akşener'in açıklamalarına tepki: Siyasi ahlakla bağdaşmaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bugün İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'in düzenlediği grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında siyasi muhalefet kavramıyla asla bağdaşmayacak şekilde çirkin ifadeler kullanılması siyasi ahlakla bağdaşmaz" açıklamasında bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini eleştiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu açıklamalarda ABD Başkanı Biden'a tepki göstermek değil, Biden üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almak gibi bir kasıt açıkça kendisini göstermektedir. Biden'dan daha çok Cumhurbaşkanımızı hedef alan ifadeler kullanılmasının maksadı açıktır" ifadelerini kullandı.

"KEŞKE MUHALEFET ADINA KONUŞANLAR HUSUMET CEPHESİNİN PARÇASI OLMASAYDI"

HDP'nin doğrudan millete soykırım iftirası ile yüzleşmeyi önerirken sustuklarını belirten Ömer Çelik, bütün enerjilerini dışardan gelen her saldırıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kullanmak için harcadıklarının altını çizdi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini nasıl güçlü bir mücadele ile koruduğuna milletin ve tüm dünyanın şahit olduğunu, her vesileyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldıranların bu mücadelenin yıpratılması için çalıştıklarını belirtti. Dış dünyada son zamanlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan saldırıların ana sebebinin Türkiye'nin Karabağ'da Azerbaycan'a verdiği destek ile Türkiye'nin yakın bölgesindeki jeopolitik stratejisinde geri adım atmaması olduğunu kaydeden Çelik, "Keşke muhalefet adına konuşanlar bu husumet cephesinin parçası olmasaydı. Dolayısıyla dış politikamızın bizi bu noktaya getirdiğini öne süren muhalefet, aslında milli çıkarlarımızdan vazgeçmeyi, geri adım atmayı teklif etmekte, dış politikada bağımlılığı bir politika olarak benimsiyor gözükmektedir" açıklamasında bulundu.

"ÇİRKİN İFADELER DIŞ ÇEVRELERE DESTEK VERMEKTEN İBARETTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini koruma konusunda tavizsiz ve kararlı olduğunun izaha muhtaç olmadığını, birilerinin bu konularda sadece husumet diliyle konuşurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise milletin diliyle en kararlı politikalara imza attığını kaydeden Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan çirkin ifadeler sadece milletimize iftira atan dış çevrelere destek vermekten ibarettir. Milletimiz nezdinde bir hükmü ve değeri yoktur. Milletimize ve tarihimize yönelik iftiraya 'ama'sız tepki gösteremeyen, sözde milliyetçilik adına milli çıkarlarımızdan vazgeçmemizi salık verenlerin tutumunu milletimize ve tarihe havale ediyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı