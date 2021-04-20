AK Parti Sosyal Politikalarda Cemal Bekle ile devam dedi

AK Parti İzmir Milletvekili ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Cemal Bekle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Sosyal Politikalar Birim Başkan Yardımcılığı görevine yeniden seçildi.

AK Parti İzmir Milletvekili ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Cemal Bekle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Sosyal Politikalar Birim Başkan Yardımcılığı görevine yeniden seçildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sosyal Politikalar Başkanı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Sosyal Politikalar Birim Başkan Yardımcıları'nın belirlendiğini ifade etti. Yapılan paylaşımda; 7 ismin Sosyal Politikalar Birim Başkan Yardımcılığı görevine getirildiği ve bu isimler arasında AK Parti İzmir Milletvekili ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Cemal Bekle'nin de bulunduğu duyuruldu.

Öte yandan, Bekle, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi ve İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya'nın Sosyal Politikalar Başkanlığını yürüttüğü bir önceki dönemde de aynı görevde bulunmuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı