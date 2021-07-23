AK Parti Söke İlçe Başkanlığında, bayramlaşma töreni düzenlendi
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AK Parti Söke İlçe Başkanlığında, bayramlaşma töreni düzenlendi

AK Parti Söke İlçe Başkanlığında, bayramlaşma töreni düzenlendi
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

AK Parti Söke İlçe Başkanlığında Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni yapıldı.

AK Parti Söke İlçe Başkanlığında Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni yapıldı.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, milletvekilleri Metin Yavuz ve Bekir Kuvvet Erim, İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen törende, partililerle bir araya geldi.

Ömer Özmen, 2023'te yapılacak seçime az bir süre kaldığını hatırlattı. Özmen, 2023 seçimlerinde hem Türkiye'de hem Aydın'da hem de Söke'de zafere ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, 2023'te Aydın'da milletvekili sayısını artırmak ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmak istediklerini söyledi.

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ise "2023 seçimlerini bekliyoruz. Hep birlikte güzel işler başaracağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Söke İlçe Başkanlığında, bayramlaşma töreni düzenlendi
AK Parti Söke İlçe Başkanlığında, bayramlaşma töreni düzenlendi
AK Parti Söke İlçe Başkanlığında, bayramlaşma töreni düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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