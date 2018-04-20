AK Parti Erzincan İl 5. Gençlik Kolları Olağan kongresi 21 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

AK Parti Erzincan İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Keleş, tüm gençleri ve vatandaşları kongreye davet etti. AK Parti Erzincan İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Keleş yaptığı basın açıklamasında; "7 ilçe kongremizi tamamladıktan sonra il kongremizi de gerçekleştirip, 2023 hedeflerimize AK Gençlik olarak güçlü bir şekilde hazırlanmayı hedefliyoruz. Malumunuz alınması icap eden bir kararla Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıkladı. "AK Parti Siyaset ile Gençleşiyor, Türkiye Güçleniyor" sloganıyla Erzincan İl 5. Gençlik Kolları Olağan kongremizi 21 Nisan Cumartesi günü saat 13.00'da Erzincan Belediyesi Çok Amaçlı toplantı salonunda gerçekleştireceğiz.

AK Gençlik olarak biz Gençleri yedek kulübesinde değil ilk 11 de görmek istiyoruz diyerek bize güvenen, "Dünya 5'ten büyüktür derken bizleri göstererek; Gençler, Durmak Yok! Koşacaksınız, koşacaksınız, Risk alarak koşacaksınız diyen Yeni Türkiye'nin Büyük Lideri Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'a layık olabilmek ve hayal ettiği Gençlik olmak için çalıştık, çalışıyoruz ve çalışacağız.

Bizler Mevlana'nın "Sınıfını geç, hayatını seç, rakibini geç ama gülüp geçme. Gönül al, dost al, yoldaş al ama beddua alma. Yaklaş, tanış, konuş ama uşaklaşma. Doğrul, sıyrıl, evril, devril ama eğrilme. Tasalan, seslen, uslan ama paslanma. İtil, atıl, katıl ama satılma"öğüdünü şiar edinen gençliğimizle ne kadar gurur duysak azdır. Kongremize AK Parti Genel Merkezimizden konuklarımız olacak. "AK Parti ile siyaset gençleşiyor, Türkiye güçleniyor" sloganıyla gerçekleştireceğimiz 5. Olağan Kongremizin şimdiden ilimize, ülkemize ve partimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu kongre şölenimize gençlerimizi ve vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi. - ERZİNCAN