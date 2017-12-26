AK Parti Sivas Milletvekillerinin Ziyaretleri

AK Parti Sivas Milletvekilleri Mehmet Habib Soluk, Hilmi Bilgin, Selim Dursun ve İl Başkanı Ziya Şahin kentte bir dizi ziyaretlerde bulundu.



AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, milletvekilleri ildeki resmi kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.



İlk olarak Cem Vakfı Sivas Şubesini ziyaret eden heyet, şube başkanı Mustafa Arslanali ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek fikir alışverişi yaptı.



Milletvekilleri daha sonra Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal ve yönetimi ile bir araya geldi ve ziyarette şehitler için dua edildi. Sivas Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı ve yönetimindeki gazileri de ziyaret eden heyet, gazilerin taleplerini dinledi.



Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı Duran Koç ve muhtarlarla bulaşan Soluk, Dursun, Bilgin ve Şahin, muhtarlarla bir süre görüştü.



Ziyarette konuşan milletvekili Soluk, Sivas'ın her geçen gün başarı çıtasını yükseltmesinde muhtarların katkısının büyük olduğunu belirtti.



Soluk, Eski Sanayi Bölgesiyle ilgili bir soru üzerine ise "Eski Sanayi ile ilgili Belediye Başkanı Doğan Ürgüp zamanında bir proje yapılmış ve bu projede 33 katlı 4 veya 5 blok bulunuyor. Cumhurbaşkanımız dikey yükselmelere pek sıcak bakmadığı için o bölge ile ilgili olarak 5 bloğun 33 kattan aşağıya düşürülmesi söz konusu ve projenin imarı tamamlanmak üzere. Oraya modern bir şehir kurulacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



AK Parti Sivas İl Başkanı Şahin de Sivas'ı mahalleleri ve köyleri ile bir bütün olarak gördüklerini belirterek, "Bin 233 köy ve 251 mahallemizi temsil eden muhtarlarımız AK Parti döneminde altın çağlarını yaşıyor. Biz bunun için bahtiyarız, ayrıca muhtarlarımızın da bunun hakkını teslim etmesinden dolayı mutluyuz. Cumhurbaşkanımız ve partimiz, muhtarlarımıza büyük ehemmiyet veriyor. Sık sık hem külliyede hem de diğer toplantılarda muhtarlarla bir araya geliyor." değerlendirmesinde bulundu.



Heyet daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sivas Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret etti.