AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Zara'da
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AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Zara'da

AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Zara'da
Anadolu Ajansı / İbrahim Özel - Haberler | Güncel

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Zara ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Zara ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

İlk olarak ilçe teşkilatı ile bir araya gelen Soluk, İlçe Başkanı Ahmet Okur'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı, partililerle sohbet etti.

Daha sonra ilçe esnafını ve vatandaşları ziyaret eden Soluk, istek ve önerileri dinledi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Soluk, "İlçe ziyaretlerimiz kapsamında Zara ve İmranlı ilçelerimizde teşkilatlarımızı ve esnaflarımızı ziyaret ederek, sohbet etme imkanı bulduk. 16 ilçemizi dönüşümlü olarak ziyaret etmekteyiz. Ülkemizin 81 vilayetini adım adım gezdik, liderimiz, başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere verdiği görevlerle ülkemize hizmet etmekteyiz. Sivas'ımızın merkezi ile, ilçeleri, köyleri, mezraları ile toprağımızdan da kopmadan her zaman içinizde olduk, olmaya da devam ediyoruz." dedi.

Soluk'un ilçe ziyaretlerine, AK Parti Sivas İl Başkan Yardımcısı Seyit Yerlikaya, il genel meclis ve belediye meclis üyeleri, il ve ilçe teşkilat üyeleri katıldı.

AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Zara'da
AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Zara'da

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

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