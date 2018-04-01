Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "İşte birileri tabelalarla asmışlar bir tarafa. Bu parti ve bu siyaset, birilerinin tabelayla duvara astığı cumhuriyeti, kalbine nakşettiğini gösterecek bir siyaset yaşıyor artık." dedi.

Bakan Albayrak, Türker İnanoğlu Maslak Show Center'da gerçekleştirilen AK Parti Sarıyer 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongreye misafir olarak gelen 15 Temmuz Gazisi Sabri Gündüz'ün 15 Temmuz'un sembol isimlerinden olduğunu söyledi.

AK Partililerin 15 Temmuz'da canını vermekten kaçınmadığını ifade eden Albayrak, "Bu ülkenin kaderiyle bu partinin kaderi artık bütünleşti çünkü bu ülkenin başkomutanla, bu partinin başındaki genel başkan, yek vücut bir duygu iklimiyle her geçen gün 81 milyonu kucaklayan bir siyaset uyguluyor. Biz de sahada teşkilatlar olarak bunu yaşamak ve yaşatmak zorundayız. 'Cumhuriyet' diyoruz değil mi? İşte birileri tabelalarla asmışlar bir tarafa. Bu parti ve bu siyaset, birilerinin tabelayla duvara astığı cumhuriyeti, kalbine nakşettiğini gösterecek bir siyaset yaşıyor artık. Cumhuriyet ne demek? Halk demek, halkın iradesi demek. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyetine nasıl sahip çıktığını en iyi Bakırköylü kardeşlerim biliyor. Sokak aralarında, ev kuytularında cumhuriyete nasıl sahip çıktıklarını. Ama bu parti ve teşkilatının sokaklarda nasıl sahip çıktığını 15 Temmuz'da hepimiz yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

Kongrenin Sarıyer açısından tarihi olduğunu dile getiren Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne cumhuriyeti, ne demokrasiyi, ne hizmet siyasetini birilerine bırakmadan, artık mart seçimlerinde biz, sahayı da konsolide edecek şekilde tam saha pres bir siyaseti bugün başlatmalıyız Sarıyer'de. Sarıyer'de ne olduğunu, ne bittiğini en iyi siz biliyorsunuz. Sarıyer'de ne yapıldıysa büyükşehirde ve AK Parti iktidarında yapıldığını en iyi siz biliyorsunuz. Ben hep ifade ediyorum, sırça köşklerinde birileri var, gözleri var görmez, kulakları var duymaz, dilleri var hakikati söylemez, bunlara Enerji Bakanı olarak enerji verimliliği, enerji tasarrufu uygulayacağız. Bunun dışında, bu hakikati görme noktasında gaflet uykusunda olanlar varsa ki geçtiğimiz dönemde bunun vesilesiyle Sarıyer'in düştüğü durum ortadaydı. 2019 Mart seçimleri, bu kesimleri gaflet uykusundan uyandırmak için omuzlarından silkelenerek uyandırmak için çok ama çok çalışmamız gereken bir dönem. Salih (Bayraktar) Başkanımızın, önderliğinde ve liderliğinde ki kendisi ne kadar yerli ve millidir hepimizin malumu, biliyorsunuz Bayraktar Ailesi, ailecek ne kadar yerli ve milli noktada olduğunu, İHA'larımızdan, SİHA'larımızdan bilmeyen yok."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, 2019 Mart seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Sarıyer teşkilatından başarı sözü de aldı.

"FETÖ'nün belediyeler imamı, Sarıyer Belediyesi'nin imalatıdır"

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Salih Bayraktar da yaptığı konuşmada, Sarıyer Belediyesi'ni ve çalışmalarını eleştirdi.

Bayraktar, Sarıyer Belediyesi'ni "450 milyon borcu olan ve batmış bir belediye" olarak niteleyerek, "118 milyon liralık, işçi alım ihalesi. Bu ihalenin 8 milyonluk teminat mektubu sahtedir, verildiği şube Bankasya, banka var, şube; Söğütlüçeşme ama böyle bir şube yok. Belediye başkanı, meclis toplantısında bunu kendisi itiraf etti, itiraf etti de ne oldu, halen müdürler yerinde duruyor çünkü atamaz ki suç ortaklarıdır. FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan, Sarıyer Belediyesi'nin imalatıdır. Danışmanlık ve işte yazılım güncellemesi adı altında belediyeyi soyup soğana çevirmiştir." diye konuştu.

Salih Bayraktar, seçimlerde çok çalışacaklarını ve başarılı olacaklarını söyledi.