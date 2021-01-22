AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek, Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'ni ziyaret etti

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Geyve ilçesini ziyaret etti.

Yöresel ürünlerin belediye tarafından üretiminin yapıldığı Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'ni gezen Atabek, burada Belediye Başkanı Murat Kaya'dan bilgi aldı.

Tesiste 27 kadının istihdam edildiğini belirten Kaya, "Geleneksel yöntemlerle ürünlerimizi üretiyoruz. Müşteri portföyümüzün artmasıyla ayvayla başladığımız ürünlerimizin sayısını 108'e çıkardık. Geyve'de yetişen bütün ürünlerimizi işliyoruz. Sakarya Üniversitesi 'GEYVA' markasını buldu ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası kadın girişimci heyeti de sağ olsun desteklerini bizlerden esirgemediler. Dört ulusal internet sitesi üzerinden ürünlerimizi Türkiye'nin her yerine ulaştırıyoruz. Ürünlerimizde hiçbir şekilde katkı maddesi yoktur." şeklinde konuştu.

Mutfakta çalışan kadınları ziyaret eden Atabek, eldivenlerini takarak pasta yapımına yardım etti.

Atabek, ziyaret sonunda çalışan kadınlarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Girgin