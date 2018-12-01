AK Parti'nin Şanlıurfa Adayı Beyazgül'e Coşkulu Karşılama

AK Parti'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Zeynel Abidin Beyazgül, havaalanında coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdiği Beyazgül için GAP Havaalanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Çok sayıda kişi tarafından pankart, döviz ve sloganlarla karşılanan Beyazgül, oluşturulan konvoyla kentte geldi. AK Parti İl Başkanlığı önünde hazırlanan platforma çıkan Beyazgül, halkı selamladı.

Beyazgül, burada yaptığı konuşmada, kendisini coşkuyla karşılamaya gelen herkese teşekkür etti.

Zorlu ve meşakkatli bir yola gerdiklerini, herkesten dua beklediklerini dile getiren Beyazgül, yerel seçimler için Şanlıurfa halkının kararını verdiğini belirtti.

Beyazgül, şunları kaydetti.

"Bizler 2 milyon vatandaşın, fakirin, kimsesizlerin sahibi olmak için bu yola çıktık. Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmemek için bu yola çıktık. Çıktığımız bu yolda inşallah sizleri mahcup etmeyeceğiz. Dualarınız bizimle olacak. Bizim de gayretimiz sizlere olacak Allah'ın izniyle. Cumhurbaşkanımız bu görevi bize layık gördü ona ve sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler de bu teveccühe layık olmak için inşallah Türkiye'de rekor kıracağız Allah'ın izniyle."

Konuşmanın ardından AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri İbrahim Halil Yıldız, Ahmet Eşref Fakıbaba, Mehmet Ali Cevheri, Zemzem Gülender Açanal, Halil Özcan, Ahmet Akay ile AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Beyazgül'le birlikte beyaz güvercin uçurdu.

Etkinliğin ardından Beyazgül ile parti binasına girmek isteyen bazı vatandaşların ezilme tehlikesi geçirdiği görüldü.

Beyazgül, daha sonra partisinin il başkanlığında partililerle bir araya geldi.