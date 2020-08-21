AK Parti'nin rekor kırdığı ilçede, Erdoğan'ın müjdesi heyecanla karşılandı
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AK Parti'nin rekor kırdığı ilçede, Erdoğan'ın müjdesi heyecanla karşılandı

AK Parti'nin rekor kırdığı ilçede, Erdoğan'ın müjdesi heyecanla karşılandı -Vatandaşlar büyük müjdeyi alkışlarla karşıladı -Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, vatandaşlar büyük sevinç yaşadı AK Parti'nin Türkiye genelinde yüzde 85.

21.08.2020 16:52 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:58

AK Parti'nin rekor kırdığı ilçede, Erdoğan'ın müjdesi heyecanla karşılandı

-Vatandaşlar büyük müjdeyi alkışlarla karşıladı

-Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, vatandaşlar büyük sevinç yaşadı

KIRIKKALE - AK Parti'nin Türkiye genelinde yüzde 85.6 oranla en fazla oy aldığı Kırıkkale'nin Delice ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu müjde vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir açılış töreninde yaptığı konuşma sırasında bugün Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inandığı bir müjdeyi açıklayacağını söylemişti. Delice ilçesinde de Erdoğan'ın açıkladığı ve günlerdir merakla beklenen müjde sevinçle karşılandı. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kurallara uyularak açık havada kurulan televizyon karşısına geçen vatandaşlar, dakikalar öncesinden alana geldi. Süreci anlık olarak ekrandan izleyen vatandaşlar, sık sık sosyal medyadan da takibini de sürdürdü. Ardından Erdoğan'ın açıklamalarını pür dikkat dinleyen vatandaşlar, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunun açıklanmasını alkışlar içerisinde büyük bir sevinçle karşıladı. Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, Kaymakam Yunus Emre Vural, Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik de vatandaşlarla birlikte müjdeyi buradan takip etti.

"Türkiye yeni bir döneme giriyor"

İhlas Haber Ajans'ına konuşan Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, çok mutlu bir günde olduklarını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın da açıkladığı gibi aynı zamanda zafer tarihi olan Ağustos ayındayız. Rabbimize şükürler olsun ki inşallah Türkiye yeni bir döneme giriyor. Bakan Bey'in de açıkladığı gibi 40 milyar dolar ihracatı olan cari açıkta en büyük dengenin enerji olduğunu söylediler. 320 milyar metreküplük bir rezerve ulaştıklarını söylediler" dedi.

"Memleketimize hayırlı uğurlu olsun"

Günlerdir müjdeyi merakla beklediklerini belirten Özdem, "Ben şunu söylüyorum; Bütün hemşerilerimizle Cuma günü Cumhurbaşkanımız müjde vereceğiz dediğinden bugüne tüm Türkiye gibi biz de heyecanla bekliyorduk. Rabbimize şükürler olsun ki artık bu müjdeyi duyduk. Şeref ve onur duyuyorum ki dünya 5'ten büyüktür diyen ne istediğini bilen hedefe koşan hiç yılmadan gece-gündüz çalışan bir Cumhurbaşkanına sahibiz ve onunla yol arkadaşlığı yaptığımız için de ne kadar şükretsek azdır diyorum. İyi ki var diyorum. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Türkiye'de yüzde 85.6 ile Türkiye birincisi olduk. 31 Mart mahalli idari seçimlerinde biz Cumhurbaşkanımıza aşığız. Biz seviyoruz. Cumhurbaşkanımız iyi ki var Allah ona uzun ömürler olsun" şeklinde konuştu.

AK Parti'nin rekor kırdığı ilçede, Erdoğan'ın müjdesi heyecanla karşılandı

Kaynak: İHA

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