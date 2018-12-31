AK Parti'nin İstanbul Adayı Olan Binali Yıldırım'dan Dikkat Çeken Mesajlar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belediye Başkanlığı dönemini hatırlatarak, geçen 25 yılın üzerine, gelecek bir 25 yıl hedefini koyup, bu hedefin ilk etabı olan 2023 yürüyüşünü başlatırken daha güçlü ve daha fazla birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğine dikkati çekerek, yaşanan zorluklar karşısında tek vücut olmak gerektiğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

YILDIRIM, İSTANBUL İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilat Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'de bayrak yarışının olmadığına dikkati çekerek, yol arkadaşlığının önemli olduğunu ve birbirlerinin başarısı için destek vermek gerektiğini söyledi.

"ÇOCUKLARIMIZDAN ÇOK YOL ARKADAŞLARIMIZLA BİRLİKTE OLDUK"

Yıllar önce halkın iradesiyle seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde birbirlerine kenetlendiklerini dile getiren Yıldırım, "Aynı davaya baş koyanlar olarak, gecemizi gündüzümüze kattık, evimizden çok parti merkezinde, sahada işimizin başında vaktimizi geçirdik. Çoluğumuzdan çocuğumuzdan çok, yol arkadaşlarımızla beraber olduk. Ekmeğimizi suyumuzu onlarla paylaştık, ne mutlu bize bugün, koskocaman bir aile olarak buradayız gözümüz hala hizmet aşkıyla parlıyor." diye konuştu.

ERDOĞAN'IN BELEDİYE BAŞKANILIĞINI HATIRLATTI

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği akşamı dün gibi hatırladığını aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dün gibi hatırlıyorum dedim ama dikkatinizi çekiyorum aslında çok uzun bir zaman oldu, çeyrek asır geçti üstünden dile kolay dünyanın başkentine şerefle hizmet verdiğimiz bir çeyrek asrımız var elimizde. Genç arkadaşlarımız belki inanmayacak ama o zamanlar daha internet bile yoktu. Elinizdeki akıllı telefonları hayal edemiyorduk. Daha ilk telefon görüşmesi yeni yapılmıştı Twitter, arama motorları, Instagram, sosyal medya, böyle şeylerin yapılacağı bile düşünülemezdi. O zaman Beylikdüzü belediye başkan adayımız Mustafa Necati Işık, daha 10 yaşındaydı. İşte o günlerden bugünlere gümbür gümbür geldik, eşsiz bir başarı öyküsü yazarak buralara geldik ve bunun devamını da bizden daha iyi kimse yazamaz. Milletimiz 25 yıldır hem büyükşehir belediyesi hem de ilçelerimizin büyük çoğunluğuna bizi, AK Parti'yi layık gördü demek ki iyi iş yapıyoruz. Zaten hepimiz şahidiz, başkanlarımız, belediye personellerimiz, teşkilatlarımız, her zaman ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Eksik olduğumuz, geç kaldığımız, elimizi uzatamadığımız yerler olmadı mı? Elbette oldu. O zaman bundan sonra o yetişemediklerimize yetişeceğimiz bir dönemi başlatmaya hazır mısınız? Bundan sonra yürüyeceğimiz o uzun yolun ilk durağı 2023'e yürüyüşümüzü buradan bugün başlatalım mı?"

YILDIRIM'DAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kendisini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine layık gördüğü için teşekkür eden Yıldırım, "Beraber yol yürüyeceğimiz ilçe başkan adaylarımıza da başarılar diliyorum. Yolumuz açık olsun, Allah yar ve yardımcımız olsun. Gönül belediyeciliğimizle her zamanki büyük projelerimizle yine başımız dik olarak, durmak yok, yola devam." ifadelerini kullandı.

"BAYRAK YARIŞI İÇİMİZDE DEĞİL, DİĞER KOŞANLARA KARŞI YAPILIR"

AK Parti'de bayrak yarışı olduğunu ifade eden Yıldırım, partisinin, genel başkanı ve yol arkadaşlarının teveccühüyle İDO Genel Müdürlüğü, milletvekilliği, bakanlık, başbakanlık, TBMM Başkanlığı yaptığını belirterek, "Milletin iradesi ve ihtiyacı neredeyse, liderimiz nereye uygun gördüyse ortaya koştum, canla başla çalıştım şimdi de İstanbul Belediye Başkanı olarak, bundan tek farkı daha fazla çalışmak gerektiğidir. AK Parti'yi rakiplerinden ayıran en önemli noktalardan biri de budur." değerlendirmesinde bulundu.

"İSTANBUL'UN GÖREN GÖZÜ OLACAĞIZ"

AK Parti'nin kendine güvenen, milletini ve kadrolarını yolda bırakmayan bir parti olduğunu vurgulayan Binali Yıldırım, partinin herkese değer veren ve hiç kimseyi işin dışında koymayan bir parti olduğunu vurguladı.

Yıldırım, geçen 25 yılın üzerine, gelecek bir 25 yıl hedefini koyup, bu hedefin ilk etabı olan 2023 yürüyüşünü başlatırken daha güçlü ve daha fazla birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğine dikkati çekerek, yaşanan zorluklar karşısında tek vücut olmak gerektiğini belirtti.