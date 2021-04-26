AK Parti'nin 'İftara 5 kala' programı yüz güldürdü

AK Parti Aksaray İl Teşkilatı tarafından 'İftara 5 Kala' programı ile vatandaşlara ikram edilen iftariyelikler yüz güldürdü.

AK Parti Aksaray İl Teşkilatı tarafından 'İftara 5 Kala' programı ile vatandaşlara ikram edilen iftariyelikler yüz güldürdü.

AK Parti Aksaray İl Gençlik Kollarının hayata geçirdiği 'İftara 5 Kala' sloganı ile yapılan çalışmayla trafik ışıklarında seyir halinde araçlarında iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftarlık ikramında bulunuldu. İl Başkanı Hüseyin Altınsoy öncülüğünde Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Öztürk ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen programda yapılan ikramlar vatandaşlara sunuldu.

Ramazan ayının bereketini mutluluğunu ve heyecanını iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara ikramda bulunarak paylaştıklarını aktaran İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Bu mübarek ayda teşkilat mensubu arkadaşlarım ile yaptığımız bu çalışmada bir kere daha paylaşmanın, tebessümün sıcaklığının ve hayır duasının ne kadar değerli olduğunun idrakine vardık. AK Parti ailesi olarak tam 19 yıldır halkın partisi olduğumuzu, her zaman ilk önceliğimizin millet olduğunu gördük ve gösterdik. Rabbim ömür verdikçe de bu amaçla yolumuzda ilerleyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Ramazan ayımızın hemşerilerimize, vatandaşlarımıza ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyor, Ramazan-ı şerifin bu oruçla geçirdiğimiz günlerinin hayırla ve sağlıkla mutlu bir bayram sabahına erişmesini temenni ediyorum" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı