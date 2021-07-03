AK Parti'nin gönül seferberliği Sur ilçesi ile devam ediyor
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AK Parti'nin gönül seferberliği Sur ilçesi ile devam ediyor

AK Parti'nin gönül seferberliği Sur ilçesi ile devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın tarafından başlatılan, 16 ilçe ile birlikte 17. ilçede buluşma programına Sur ilçesi ile devam edildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın tarafından başlatılan, 16 ilçe ile birlikte 17. ilçede buluşma programına Sur ilçesi ile devam edildi. Bu kapsamda tüm Ak Parti Diyarbakır teşkilatları Sur ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelip, talep ve şikayetlerini dinledi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın'ın organizasyonuyla; Diyarbakır'daki Ak Parti'ye ait tüm il kademeleri, belediye başkanları, 16 ilçenin ilçe başkanları, kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları ve partililerin bulunduğu büyük bir kalabalık grup Sur ilçesine çıkarma yaptı. Ak Parti Diyarbakır İl Koordinatörü olan Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç'in de iştirak ettiği Diyarbakır teşkilatları, 21 ayrı gruba ayrılarak Sur'un merkez ve köylerini içeren 21 ayrı yerine dağılıp aynı anda eş zamanlı olarak vatandaşlarla buluştu. Başkan Aydın, "Özellikle 2015 yılındaki çukur eylemlerinde terör örgütünün sergilediği hoyratlık ve alçaklık, hakikatleri gün gibi ortaya dökmüştür. Örgütün yol açtığı yıkımı, hep beraber yeni baştan inşa ederek ortadan kaldırdık, kaldırmaya da devam edeceğiz. Diyarbakır içinde adeta yepyeni bir Diyarbakır ortaya çıkıyor. Diyarbakır yeni bir değişim, dönüşüm yaşıyor. Biz Diyarbakır'lı her bir hemşehrimizin kardeşimizin geleceği için yarınları için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bizler şunu çok iyi biliyoruz ki, Diyarbakır'ın tüm caddelerini altından asfalt da yapsak, tüm evleri gümüşlerle de doldursak insanlarımızın yüreğine dokunmadan hiç bir şeyi başaramayız. Bu yüzden tüm gayretimiz insanlarımıza birebir ulaşıp sorunlarını dinlemek ve çözüm yolları bulmaya çalışarak gönüllerine dokunmak" dedi.

2023 hedefleri için büyük bir ruh ve heyecanla sahada olacağız

Ak Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Ak Parti'nin halk ve gönül hareketi olduğunu anlatarak; merkez ve kırsal demeden karış karış gezerek bu davanın sahibi olan milletle buluşarak 2023 hedefleri için büyük bir ruh ve heyecanla sahada olacaklarını ve Diyarbakır'ın her köşesinde varlıklarını en güçlü şekilde göstermeyi amaçladıklarını kaydetti. Aydın, "AK Parti'yle yola çıkanların niyeti mevki ve makam değil; sadece milletin değerleri, milletin hedefleridir. Gönüllere dokunmaya devam ediyoruz. Kıymetli hemşehrilerimizle aramızdaki gönül bağlarımızı güçlendirmeye, gönül köprülerimize yenilerini eklemeye hiç durmadan devam edeceğiz" diye konuştu.

Renkli görüntülere sahne olan Sur buluşmasında esnaf ve vatandaşlar Ak Partililere büyük ilgi gösterdi. Vatandaşların buluşmalarda belirttiği bütün sorun ve sıkıntılar ile beklentiler ilgili yerlere bildirilmek ve çözüm yolları aranmak üzere not alındı. - DİYARBAKIR

AK Parti'nin gönül seferberliği Sur ilçesi ile devam ediyor
AK Parti'nin gönül seferberliği Sur ilçesi ile devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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