AK Parti'nin Erzincan Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemize nice devlet adamı, ilim, sanat, kültür insanı yetiştiren Erzincan, tarih boyunca olduğu gibi bugün de Türkiye'nin kilit taşıdır. Erzincan'ın insanı sadece fedakar değil, aynı zamanda erdem timsalidir." dedi.

Erdoğan, partisinin Erzincan İl Başkanlığınca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde halka hitap etti.

Sözlerine, "Erzincan, canların şehri Erzincan, beylerin, hanların şehri Erzincan, yurdun doğusunda dağ gibi duran asil insanların şehri Erzincan... Erzincan, can Erzincan, canım Erzincan, güzel Erzincan, adını duyduğumuzda gönül telimizin titrediği Erzincan..." ifadeleriyle başlayan Erdoğan, Aşık Daimi'nin "Gel seninle dost olalım" şiirinin "Dostluk her şeyden uludur, dostluk erdemlik doludur, bu yol esenlik yoludur, gel seninle dost olalım" dizelerini okudu.

Erzincan'ı ve ilçelerini selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erzincan'da dağlar gökle öpüşür, yiğitleri ecel ile kapışır, binalar yere yapışır, çöküntüde kalan candır Erzincan, toprağın emdiği kandır Erzincan." dedi.

Konuşması sırasında ezan okunması üzerine sözlerine ara veren Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterilerine karşılık, "Bana sizler gibi aziz, asil bir millete hizmet etme şerefini lütfettiği için hamdolsun Allah'a." ifadelerini kullandı.

Şehrin, 1939 ve 1992 depremleriyle sarsılmasına rağmen, her seferinde yeniden ayağa kalkmayı başardığını aktaran Erdoğan, teröristler tarafından hedef alınmasına rağmen, imanla ve cesaretle bunun üstesinden gelmeyi başardığını kaydetti.

"Ülkemize nice devlet adamı, ilim, sanat, kültür insanı yetiştiren Erzincan, tarih boyunca olduğu gibi bugün de Türkiye'nin kilit taşıdır.

Erzincan'ın insanı sadece fedakar değil, aynı zamanda erdem timsalidir." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakınız şimdi size 80 yıl öncesinden bir hadise nakledeyim.

1939 kışında yaşanan o büyük depremde yaklaşık 100 bin ev yıkılmış, Erzincan adeta yerle bir olmuştur.

Dönemin savcısı, Erzincan Cezaevi'nde bulunan yüzlerce mahkumu toplar ve onlara şöyle der, 'Sizi, kurtarma çalışmaları görevlerinde yer almak üzere bırakıyorum ama hiçbiriniz kaçmayacak, her akşam buraya geri döneceksiniz.' Her sabah kurtarma çalışmaları için cezaevinden çıkan mahkumlar, her akşam eksiksiz geri gelmişlerdir.

Deprem yıkıntılarının kaldırılmasının ardından, özel bir af çıkartılmış ve bu mahkumlar serbest bırakılmıştır.

Evet, Erzincan, mayası işte böyle sağlam bir şehirdir."

"Erzincan hep yanımızda oldu"

Bugüne kadar verdikleri tüm mücadelelerde Erzincan'ın hep yanlarında olduğunu vurgulayan Erdoğan, Erzincanlı olan Binali Yıldırım'ın da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından beri hep yanında, ekibinin içinde yer aldığını hatırlattı.

Erdoğan, Yıldırım'ın Türkiye'nin en uzun süre görev yapan Ulaştırma Bakanı, Türkiye'nin son Başbakanı, yeni yönetim sisteminin ilk Meclis Başkanı olduğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak birikimini, tecrübesini, bilgisini ülkemizin bu güzide şehri için kullanacaktır. Şimdi buradan sadece size seslenmiyorum aynı zamanda İstanbul'daki Erzincanlı kardeşlerime de sesleniyorum, Sivaslı kardeşlerime sesleniyorum, Tokatlı kardeşlerime sesleniyorum, Elazığlı, Bingöllü, Erzurumlu, Bayburtlu, Gümüşhaneli, Trabzonlu, Rizeli, Ordulu, Giresunlu kardeşlerime sesleniyorum, Binali Yıldırım kardeşimizin yanında yer alacaklarına inanıyorum." diye konuştu.

Erdoğan, "Erzincan merkezde ve ilçelerimizde AK Parti belediyeciliğini zirveye çıkartıyor muyuz, 31 Mart'ta istikrarımıza, istiklalimize, istikbalimize göz dikenlere bir kez daha derslerini veriyor muyuz, bir kez daha milli iradeye sahip çıkıyor muyuz, bir kez daha tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor muyuz, bir kez daha gönül belediyeciliği diyor muyuz, merkezde ve tüm ilçelerimizde belediye başkan adaylarımıza sahip çıkıyor muyuz?" sorularına alandakilerin hep bir ağızdan verdiği "Evet" yanıtının ardından, "Maşallah, işte gönlümü verdiğim Erzincan budur.

Rabbim hepinizden razı olsun." diye konuştu.

Erzincan merkezde de AK Parti'nin Belediye Başkan adayı Cemalettin Başsoy için destek isteyen Erdoğan, "Ama çok çalışacağız." ifadesini kullandı.

Erzincan'a sadece gönül vermekle kalmadıklarını aynı zamanda Erzincan'ı tarihinin en büyük hizmetleriyle de buluşturduklarını vurgulayan Erdoğan, şehre yapılan yatırımları anlattı.

Şehire eğitimde bin 44 yeni derslik inşa ettiklerini belirten Erdoğan, bugün 22 binden fazla yükseköğrenim öğrencisinin öğrenim gördüğü şehre, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini kazandırdıklarına değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yükseköğrenim öğrencileri için 7 bin 434 kişi kapasiteli yurt binaları açtıklarını, bu yıl Üzümlü ve Refahiye'de toplam 400 kişi kapasiteli, gelecek yıl ise Çayırlı'da 300 kişi kapasiteli yeni yurtlar açacaklarını bildirdi.

15 bin seyirci kapasiteli Erzincan Stadyumu'nun yapımına başlandığını, iki yıl içinde de tamamlanmasının hedeflendiğini aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

"Erzincan'a gençlik merkezi, spor salonu, atletizm pisti, Üzümlü'ye gençlik merkezi, Demirkent'e adeta sporcu fabrikası kazandırdık.

Refahiye Gençlik Merkezi'nin yapımı, İliç Gençlik Merkezi'nin ve Kemah Spor Salonu'nun ihalesi devam ediyor.

Belediyemiz şehrimize bir millet bahçesi ve millet kıraathanesi kazandırdı.

Öğrendiğime göre millet kıraathanemiz ve millet bahçemiz dolup taşıyor. Kardeşlerim, nasıl, bunlardan memnun musunuz? Millet bahçelerimiz, millet kıraathanelerimiz nasıl? İnşallah daha da iyi olacak. Anneler babalar yavrularıyla beraber millet bahçelerine gidecekler onlarla beraber koşturacaklar, gençler de millet kıraathanesinde çaylarını, keklerini, pastalarını, simitlerini ücretsiz olarak yiyip derslerine çalışacaklar. "

"Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı, şehit yakınlarımızı, yaşlılarımızı, engellilerimizi toplam 622 milyon lira kaynakla destekledik." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Sağlıkta, 10'u hastaneden oluşan toplam 25 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık.

Erzincan Devlet Hastanemize 250 yataklı ek blok yaparak, büyütüyoruz.

Bunun yanında Erzincan'a 500 yataklı Dörtyol Devlet Hastanesini inşa edeceğiz.

İhalesi yapıldı, inşaatına da en kısa sürede başlıyoruz.

Ayrıca Otlukbeli'ne entegre ilçe hastanesi inşa edeceğiz. Bunlarla birlikte Erzincan'a toplam 10 sağlık tesisi yapmayı planlıyoruz."

(Sürecek)

