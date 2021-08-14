AK Parti ne zaman kuruldu? AKP kurucuları kimler? AKP kuruluş yılı ve tarihi ne zaman?
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AK Parti ne zaman kuruldu? AKP kurucuları kimler? AKP kuruluş yılı ve tarihi ne zaman?

AK Parti ne zaman kuruldu? AKP kurucuları kimler? AKP kuruluş yılı ve tarihi ne zaman?
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Adalet ve Kalkınma Partisi, 14 Ağustos 2001 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Vatandaşlar AK Parti'nin kurucuları kimlerdir merak ediyor. Bugün Ak Parti'nin 20. yıl dönümüdür. Peki, AK Parti ne zaman kuruldu? AK Parti kuruluş tarihi ne zaman?

AK Parti ne zaman kurulmuştur? AK Parti hangi gün kuruldu? AKP kurucuları kimler? AKP kuruluş yılı ve tarihi ne zaman? Tüm detaylar haberimizde...

AK PARTİ NE ZAMAN KURULDU?

Adalet ve Kalkınma Partisi, 14 Ağustos 2001 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir.

Kurucusu: Recep Tayyip Erdoğan

Kuruluş tarihi: 14 Ağustos 2001

Genel merkezi: Ankara, Türkiye

2021 AK PARTİ KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ?

Bugün 14 Ağustos 2021 tarihi AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümüdür.

AK PARTİ KURUCULARI KİMLERDİR?

Partinin kurucuları arasında Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Abdüllatif Şener, İdris Naim Şahin, Binali Yıldırım ve Bülent Arınç bulunur.

AK PARTİ TARİHÇESİ

Adalet ve Kalkınma Partisi, 14 Ağustos 2001 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "AK PARTİ" şeklindedir. Simgesi ampuldür. TBMM'de 288 milletvekili ile en çok üyeye sahip partidir. Genel başkanı aynı zamanda Türkiye cumhurbaşkanı da olan Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Kurucuları ve önde gelen isimlerinden bir bölümü, eski Fazilet Partisine (FP) yakın ya da Fazilet Partisi kadrosundan olup bu partinin kapatılmasından sonra kurulan ve devam niteliğine sahip olduğu kabul edilen Saadet Partisine (SP) katılmayanlardır. Gerek kuruluştaki, gerekse sonraki dönemlerdeki kadroları değişik parti ve siyasi görüşlerden pek çok adı barındırmıştır. Fazilet Partisinin veya ilgili siyasi geleneğin bir uzantısı olarak gösterilmesi partililer tarafından kabul görmemektedir. Ayrıca Anavatan Partisinin (ANAP) devamı olduğu da iddia edilmiştir. Kurucularından Recep Tayyip Erdoğan, partinin siyasi yelpazedeki yerinin muhafazakâr demokratlık olduğunu belirtmiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisi, kurulduğu günden beri katıldığı seçimlerin tamamında birinci parti olmuş ve katıldığı altı genel seçimin beşinde (2002, 2007, 2011, Kasım 2015 ve 2018) tek başına iktidar olmuştur. Partinin 2001'deki kuruluşundan itibaren genel başkanlık görevini sürdüren Erdoğan'ın, 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından bu göreve eski Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu getirildi. Parti, Davutoğlu liderliğinde katıldığı Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde %8,96 oy kaybederek %40,87'ye geriledi. Kasım 2015 genel seçimlerindeyse tarihindeki en büyük oy sayısı ve %49,5 ile 2011'den sonra en büyük oy oranına sahip olarak, 317 milletvekili elde etti ve TBMM'de tek başına iktidar olabilecek çoğunluğa ulaştı. Ahmet Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından gerçekleştirilen kongrede Binali Yıldırım partinin genel başkanlık görevine seçildi. Yıldırım 24 Mayıs 2016 tarihinde 65. Türkiye Hükûmeti'ni kurarak başbakanlık görevine başladı. 24 Haziran 2018 Genel seçimlerinde %42.56 oy alan AK Parti iktidarını devam ettirdi. 10 Temmuz 2018 tarihinde 66. Türkiye Hükûmeti kuruldu.

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