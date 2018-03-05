AK Parti Nazilli'de Sayar Dönemi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Aydın genelindeki ilçe kongrelerinin sonuncusunu Nazilli'de gerçekleştirdi. 400 delegeden 247'sinin katılımı ile Pazar günü gerçekleştirilen AK Parti Nazilli İlçe kongresinde 240 oyla güven tazeleyen Bülent Sayar partisini 2019 seçimlerine hazırlayacak isim oldu.

Nazilli Ticaret Odası Konferans salonunda büyük bir katılımla gerçekleştirilen AK Parti Nazilli İlçe Teşkilatı 6. Olağan Kongresi'ne AK parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen başta olmak üzere AK parti Aydın Milletvekilleri Mehmet Erdem, Mustafa Savaş, Abdurrahman Öz, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, partililer, davetliler ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Görevi Satılmış'tan devraldı

Divan Başkanlığını AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'ın yaptığı tek listeyle gidilen kongrede Bülent Sayar, ilçe başkanlığı görevini Ramazan Satılmış'tan devraldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan Kongrede AK Parti Hükümetinin Nazilli, Aydın ve ülke genelinde yaptığı hizmetlerin yer aldığı video gösterildi.

Aydın kongrelerinin sonuncusunu yaptıklarını belirten AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, "Yaklaşık 2 ay önce başladığımız kongrelerimizin sonuncusunu da tamamladık. Birlik ve beraberlik içinde Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapmış olduğumuz kongrelerden dolayı ben Aydın AK Parti Teşkilatımıza memnuniyetlerimi sunuyorum. Şimdiye kadar teşkilatta görev almış tüm ilçe başkanlarına, yönetimlerine ve her kademe görev alan partililere teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni başkandan eski başkana teşekkür plaketi

Protokol konuşmalarının ardından yapılan seçimde 400 delegesi bulunan ilçe teşkilatından 247 delegenin katıldığı ve 240 oyun geçerli sayıldığı seçim sonunda AK Parti Nazilli İlçe Teşkilatının yeni başkanı ve partisini Nazilli'de 2019 seçimlerine taşıyacak olan isim Bülent Sayar oldu. Başkan Sayar, eski başkan Satılmış'a hizmetleri nedeniyle çiçek ve plaket taktim etti.

İlçe yönetim kadrosu

Bülent Sayar'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı;

Necdet İzgü, Ahmet Eker, Cihan Gevrekoğlu, Mustafa Abak, Hasan Telliel, Süleyman Konuklar, Murat Kelleci, Yakup Polat, Adnan Yüksekbağ, Nuri Yapıcı, Oğuzhan Ertürk, Özen Akgün, Fatih Kahyaoğlu, Ramazan Gençler, Öznur Hıdıroğlu, Erkan Erkoç, Mustafa Yarangünü, Lütfi Özsavran, Ayşin Hittet, İlker Akbaş, Ali özava, Cemile Çabadağ, İlker Tunar ve Emre Karaatlı. - AYDIN