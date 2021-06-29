AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, Dalaman'daki kağıt fabrikasının kapatıldığını bildirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, Dalaman'daki kağıt fabrikasının kapatıldığını bildirdi Açıklaması

AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, Dalaman'daki kağıt fabrikasının kapatıldığını bildirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla'nın Dalaman ilçesinde tarım alanları ve ormanlık alana sıçrayan yangının başladığı kağıt fabrikasının kapatıldığını, işletmeye 12 milyon 71 bin 949 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla'nın Dalaman ilçesinde tarım alanları ve ormanlık alana sıçrayan yangının başladığı kağıt fabrikasının kapatıldığını, işletmeye 12 milyon 71 bin 949 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Gökcan, yazılı açıklamasında, Dalaman'da bulunan kağıt fabrikasında çıkan ve henüz söndürülemeyen yangının neden olduğu hava kirliliği ve buna bağlı yaşanan sağlık sorunlarını vatandaşlardan dinlediklerini belirtti.

Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ve İlçe Başkanı Şefik Oğuz ile yangın mahallinde yapılan çalışmaları yerinde görüp, yangına müdahale eden itfaiye ekipleriyle konuştuklarını aktaran Gökcan, "Bu inceleme sonrasında Dalamanlı hemşerilerimizin yaşadıkları sıkıntıları Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza ilettik ve Bakanlığımızca da söz konusu fabrikanın kapatılması kararı verildi." ifadelerini kullandı.

Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ettiğini dile getiren Gökcan, şunları kaydetti:

"Kendilerine hemşerilerim adına teşekkür ettim. Yangının tekrar çıkması riskine karşı ve tehlikenin giderilmesi için Bakanımızdan yardım ve destek talebinde de bulundum. Bakanımız konu ile yakından ilgilenmeye devam edeceklerini ifade etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevre izin ve lisans belgesi süresiz iptal edilen fabrikaya 12 milyon 71 bin 949 lira idari para cezası uygulandı."

Gökcan, açıklamasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından fabrikanın kapatılmasına ilişkin alınan kararı da paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININI İHA BÖYLE TESPİT ETTİ
MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININI İHA BÖYLE TESPİT ETTİ
AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Öğrenci yurdundan çıkan silahlar başlıklı haber) Bu kadar kolay, suçlayıcı haber nasıl yapılabiliyor? Özür dilenmesi lazım.'
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Öğrenci yurdundan çıkan silahlar başlıklı haber) Bu kadar kolay, suçlayıcı haber nasıl yapılabiliyor? Özür dilenmesi lazım."
Muğla Barosu seçiminde suç örgütü lideri Sedat Peker'e 7 oy çıktı
Muğla Barosu seçiminde suç örgütü lideri Sedat Peker'e 7 oy çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ursula Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Kaan Yıldırım Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Fatih Terim Mert Müldür Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, Dalaman'daki kağıt fabrikasının kapatıldığını bildirdi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 12:51:20. #1.14#

title