AK Parti Muğla İl Başkanı Mete, orman yangınlarıyla ilgili konuştu Açıklaması

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, kentteki orman yangınlarında devletin tüm kurumlarının seferber olduğunu, gencinden yaşlısına pek çok vatandaşın canı pahasına yangınlarla mücadele ettiğini söyledi.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, kentteki orman yangınlarında devletin tüm kurumlarının seferber olduğunu, gencinden yaşlısına pek çok vatandaşın canı pahasına yangınlarla mücadele ettiğini söyledi.

Mete, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 29 Temmuz'da Marmaris, Köyceğiz, Milas ve Bodrum'da eş zamanlı yangınların başladığını, daha sonra Fethiye, Seydikemer, Kavaklıdere ve Menteşe'de de çıkan yangınların 10 Ağustos'a kadar devam ettiğini hatırlattı.

Yangın sahalarında kahramanca mücadele eden tüm vatandaşlara teşekkür eden Mete, "Bu zorlu süreçte devletimizin tüm kurumları seferber olmuş, gencimizden yaşlımıza pek çok vatandaşımız canı pahasına yangınla mücadele etmiştir. Yangın söndürme çalışmalarında can veren tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum." dedi.

Mete, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları, gençler, kadınlar olarak bu süreçte her gün yangın sahalarında yer aldıklarını kaydetti.

Hükümetin olağanüstü çabasıyla, milletin birlik içinde mücadelesiyle, 12 Ağustos'ta tüm yangınların kontrol altına aldığını, havadan ve karadan soğutma çalışmaları başlatıldığını belirten Mete, şunları kaydetti:

"Yangınlarla mücadelede orman teşkilatımızın yanı sıra büyükşehir ve tüm ilçe belediyelerimizin de ciddi katkıları olmuştur. Bu vesileyle görev alan tüm belediye görevlilerimize de teşekkür etmek istiyorum. Hükümetimiz daha ilk günden itibaren üzerine düşeni en iyi şekilde yaptı. Takviye hava ve kara araçlarını temin etti, zarar tespit komisyonlarını devreye soktu, bu komisyonlar valilerin riyasetinde çalışmalarını hızla başlattı. Bu sırada yangınların çıkış sebebine ilişkin çok çeşitli iddialar ortaya atıldı. Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkması, nem oranının düşmesi gibi nedenlerin bu yangınlara sebep olması ihtimalinin yanı sıra bu yangınların 'terör örgütlerinin işi olabileceği' konuşuldu. Hükümetimiz, yangınların çıkış anından itibaren bütün ihtimaller üzerinde durdu. Polis teşkilatımız bütün araştırmalarını yaptı, yapmaya da devam ediyor. Bunun sonucunda alınan istihbaratlar, yürüyen soruşturmalar ve gözaltına alma gibi durumlar olsa da şu an için söylenecek tek söz, bu yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızdan yanan ormanlarımıza ve telef olan hayvanlarımıza kadar yitirdiğimiz her bir canın hesabını mutlaka soracağız."

Mete, yangın söndürmede kullanılan kara ve hava aracı sayısının da yetersiz olmadığını vurguladı.

"Bu bölgelerde hızla ağaçlandırma çalışmalarına başlayacağız"

Muhalefetin "Yanan bölgeler tekrar ağaçlandırılmayacak, imara açılacak" algısı oluşturmaya çalıştığını ifade eden Mete, "Bunların bu söylemleri tamamen yalandır. Anayasanın 169. maddesi açık ve nettir. Buna göre yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, orada bir yapılanmaya gidilemez. Ayrıca bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık da yapılamaz. Halkımızın gönlü ferah olsun. Bu bölgelerde hızla ağaçlandırma çalışmalarına başlayacağız." diye konuştu.

Mete, yangınlar sürerken sosyal medyada pek çok yalan haber dolaştığını, aziz milletin bu kirli oyunlara inanmadığını vurguladı.

Türkiye'nin ciğerlerinin yandığı süreçte, millet olarak çok üzüldüklerini, fakat devletin gücüyle milletin birlikte hareket ettiğini görmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Mete, "Tüm yaraları sarmak adına hükümetimizin çalışmalarına hızla devam ettiğini, vatandaşlarımızın bilmesini ve gönüllerinin rahat olmasını yürekten temenni ediyorum. Tüm bu duygu ve düşünceler içinde, tekrar böyle bir afeti yaşamamayı Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır