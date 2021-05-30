AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Sedat Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı
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AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Sedat Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Sedat Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı
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AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, son dönemde ortaya attığı iddialarla tartışma yaratan Sedat Peker'in yayınladığı 8. video sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Tayyar, "Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı. Türkiye artık gerçek gündeme odaklanmalı. 1 Haziran'da yeni dönem: Kısıtlamalar azaltılıyor, aşılama hızlandırılıyor" ifadelerini kullandı.

YouTube hesabından paylaştığı videolar ve ortaya attığı iddialarla tartışma yaratan Sedat Peker bugün "Fırtınalarla Büyüyen Fidanlar Rüzgarlarla Yıkılmazlar" başlıklı 8. videosunu paylaştı. 1 saat 12 dakikalık videoda yine çeşitli isimleri hedefe koyan suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Peker'in videosunun ardından AK Parti kanadından da dikkat çeken bir paylaşım geldi.

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Sedat Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN İNŞASINA DEVAM, YARINLAR BİZİM"

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı. Türkiye artık gerçek gündeme odaklanmalı. 1 Haziran'da yeni dönem: Kısıtlamalar azaltılıyor, aşılama hızlandırılıyor. Her alanda salgın tahribatını seferberlik ruhuyla onarıp Güçlü Türkiye'nin inşasına devam. Yarınlar bizim."

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Sedat Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı
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