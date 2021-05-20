AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan GTB'ye ziyaret

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, Gaziantep Ticaret Borsasını (GTB) ziyaret etti.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, Gaziantep Ticaret Borsasını (GTB) ziyaret etti.

GTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak ile parti il ve ilçe teşkilatı temsilcilerinin de yer aldığı ziyarette, tarım sektöründe yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve üreticilerin beklentileri istişare edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tayyar, tarım ve tarıma dayalı gıda sanayinin ülke ekonomileri için büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Salgın sürecinde, tarım ve gıdanın önemini bir kez daha gördüklerine dikkati çeken Tayyar, sektör temsilcilerinden gelen talep ve önerilerin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Gaziantep ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tayyar, şunları kaydetti:

"Kentin limanı yok, boğazı yok ama buna rağmen 2020 yılında 7 milyar 935 milyon dolar ihracat kaydı gerçekleştirdi. Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 5'inci şehri konumunda. Şimdiki hedef bu sıralamayı daha ileri seviyelere taşımak. Gaziantep'i ticaret kültürü olan birçok ilin önüne taşıyan bu başarının temelinde Gazianteplilerin üretkenliği kadar ortak akılla hep birlikte hareket edebilme yeteneği yatıyor."

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, borsanın tamamlanan ve devam eden projeleri ile sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal