AK Parti MKYK üyeleri isimleri nelerdir? 2021 AK Parti MKYK üyeleri listesi!

AK Parti MKYK (Merkez Karar ve Yönetim Kurulu) üyeleri açıklandı. Vatandaşlar tarafından merak edilen MKYK üyeleri kimlerdir? MKYK'da bulunan 75 isim hangisidir? Detaylar haberimizde.

MKYK NEDİR?

MKYK, AK Parti'nin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'dur. Belirli kişilerden oluşan MKYK üyeleri parti yönetimini oluşturuyor. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na seçilenler bakanlık ya da başka görevlere atanırsa üyelikleri devam eder, ancak MYK üyesi olamaz.

"75 KİŞİLİK MKYK İLE YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

AK Parti'nin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) hakkında da konuşa Erdoğan, "Artık önümüzde 2023 var. 2023'e hazır mıyız? 2023'e hamdolsun şimdi bugün yapacağımız tüzük tadilatı ile 50 kişilik bir Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) değil, şimdi 75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz. Ayrıca, yedek diye bir ifade var. O da 35 kişi ama onlar yedek olarak kalmayacak. Onlar da aynen 35 kişi ile beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi" ifadelerine yer verdi.

MKYK ASİL ÜYE ADAYLARI

1- Abdurrahim Fırat

2- Abdurrahman Kurt

3- Ahmet Büyükgümüş

4- Ahmet Gündoğdu

5- Ahmet Sami Ceylan

6- Alaattin Parlak

7- Ali İhsan Yavuz

8- Ayhan Salman

9- Ayşe Böhürler

10- Bayram Şenocak

11- Behiye Eker

12- Bekir Bozdağ

13- Belgin Uygur

14- Binali Yıldırım

15- Burhan Kayatürk

16- Burhan Sakallı

17- Bülent Tüfenkci

18- Büşra Paker

19- Cem Şahin

20- Cüneyt Yüksel

21- Çiğdem Karaaslan

22- Derya Yanık

23- Efkan Ala

24- Emine Zeybek

25- Emre Ete

26- Erkan Kandemir

27- Fatih Şahin

28- Fatma Aksal

29- Fatma Betül Sayan Kaya

30- Fatma Güldemet Sarı

31- Hacı Bayram Türkoğlu

32- Haluk İpek

33- Hamza Dağ

34- Hasan Sert

35- Hayati Yazıcı

36- İbrahim Halil Yıldız

37- İsa Sinan Göktaş

38- İsmail Cenk Dilberoğlu

39- Jülide Sarıeroğlu

40- Leyla Şahin Usta

41- Lütfiye Selva Çam

42- Mehmet Ali Zengin

43- Mehmet Kasım Gülpınar

44- Mehmet Nil Hıdır

45- Mehmet Özhaseki

46- Menderes Türel

47- Metin Bulut

48- Metin Külünk

49- Metin Tarhan

50- Murat Baybatur

51- Mustafa Köse

52- Mustafa Şen

53- Mustafa Yel

54- Mücahit Birinci

55- Numan Kurtulmuş

56- Nurcan Dalbudak

57- Nurettin Canikli

58- Orhan Miroğlu

59- Ömer Çelik

60- Ömer İleri

61- Özlem Zengin

62- Öznür Çalık

63- Resul Kurt

64- Seda Sarıbaş

65- Sevan Sıvacıoğlu

66- Sevgi Yiğit

67- Sumru Altuğ

68- Sunay Karamık

69- Şamil Tayyar

70- Şaziye Gündüz

71- Şebnem Koçakelçi

72- Tahir Akyürek

73- Tuba Vural Çokal

74- Türk İslam Karakoç

75- Vedat Demiröz

MKYK Yedek Üye Adayları

1- Tamer Akkal

2- Mücahit Yanılmaz

3- Azmi Ekinci

4- Hikmet Ayar

5- Korkmaz Karaca

6- Ahmet Bilal Kıymaz

7- Vildan Polat

8- Halise Çiftçi

9- Arzu Silin Günaydın

10- Davut Çoşkun Şiviloğlu

11- Işıl Kurnaz Baltacı

12- Emre Çalışkan

13- Melek Şimşek

14- Murat Çiçek

15- Emre Cemil Ayvalı

16- Sümeyye Bozkurt

17- Eyüp Gökhan Özekin

18- Fatih Çiftçi

19- Ali Arif Özzeybek

20- M. Belma Erdoğan

21- Nazan Aytop

22- Neslihan Cenk

23- Nesrin Ulema

24- Serpil Yılmaz

25- Sevde Sena Dağlı

26- Tuba Köksal

27- Aişe Nur Nacar

28- Mehmet Karabay

29- Harun Armağan

30- Kurtcan Çelebi

31- Ayşe Güliz Yılman

32- Mehmet Umur

33- Şevki Şar

34- M. Fatih Gök

35- Ahmet Fethan Baykoç

Merkez Disiplin Kurulu

Asil Üye Adayları

1- Ahmet Aydın

2- Abdulkadir Özel

3- Nevzat Şatıroğlu

4- Ali Özkaya

5- Ahmet Mücahit Arınç

6- Zehra Taşkesenlioğlu Ban

7- Zeynep Yıldız

8- Serkan Bayram

9- Çiğdem Koncagül

10- İffet Polat

11- Betül Altunsoy Yanılmaz

12- Fatma Öncü

13- Mehmet Sarı

14- Murat Alparslan

15- Zahir Soğanda

Merkez Disiplin Kurulu

Yedek Üye Adayları

1- Abdülmecit Tarhan

2- Abbas Aydın

3- Fatih Uyar

4- Serhat Karademir

5- Vahit Atalan

ÜSTÜ ÇİZİLEN İSİMLER

Yeni Merkez Karar ve Yürütme Kurulu için adaylar belli oldu. Mevcut MKYK'daki 21 isim çizik yedi. Mevcut MKYK üyesi Vildan Polat yedek üye olarak aday gösterilirken, çizik yiyen isimler şunlar:

Ahmet Arslan

Ahmet Sorgun

Ahmet Tan

Cevdet Yılmaz

Erol Kaya

Eyüp Özsoy

Gökçen Özdoğan Enç

Harun Karacan

Hatice Kübra Öztürk Gökkaya

Hatice Merve Tatar

İffet Polat

Lütfi Elvan

Mahir Ünal

Mehmet Akif Kalaycı

Metin Yavuz

Mustafa Ataş

Mahmut Atilla Kaya

Osman Nuri Gülaçar

Tuğba Işık Ercan

Yavuz Subaşı

Zehra Taşkesenlioğlu Ban



