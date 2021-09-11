AK Parti Milletvekili Yıldız: "Güvenlik problemi olduğu müddetçe de mücadelemizden zerre vazgeçmeyeceğiz"

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, düzenlediği basın toplantısında; " Türkiye'nin sınırlarında güvenlik problemi olduğu müddetçe de mücadelemizden zerre vazgeçmeyeceğiz" dedi.

AK Parti İl Binası'nda basın toplantısı düzenleyen Milletvekili Taner Yıldız, İdlib'te şehit olan Mücahit Sınırtepe'nin yakınlarına baş sağlığı diledi. Ülke sınırlarında güvenlik problemi olduğu müddetçe mücadeleden vazgeçilmeyeceğini aktaran Yıldız; "Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, sınırların korunması, Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a varıncaya kadar bayrağımızın inmemesi, ezanımızın susmaması adına bütün güvenlik görevlilerimizin yaptığı hizmetler sonucunda zaman zaman hepimizin yüreğini dağlayan şehit verdiğimizi görüyoruz. Bütün güvenlik görevlilerimizi Allah muhafaza etsin. Türkiye'nin sınırlarında güvenlik problemi olduğu müddetçe de mücadelemizden zerre vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de istikrarın korunması için çalışmalara devam edeceklerini de vurgulayan Yıldız; "Farklı etkinliklerimiz oluyor. Esnafımızı, sanayicimizi, tüccarımızı çalıştığı yerlerde ziyaret etme imkanımız oluyor. Çok farklı açılışlarımıza oluyor. AK Parti Teşkilatı olarak Türkiye'nin idaresine konan güçlü iradenin Kayseri'deki temsilcileri olarak her zaman mücadelemize devam edeceğiz. Türkiye'deki istikrarın korunması, kendimizden daha çok sevdiğimiz çocuklarımıza daha güzel bir Türkiye bırakmak adına çabalarımız devam edecek" dedi. - KAYSERİ

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