AK Parti Milletvekili Yıldız: 'Güvenlik problemi olduğu müddetçe de mücadelemizden zerre vazgeçmeyeceğiz' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Milletvekili Yıldız: "Güvenlik problemi olduğu müddetçe de mücadelemizden zerre vazgeçmeyeceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti Milletvekili Yıldız:

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, düzenlediği basın toplantısında; "Türkiye'nin sınırlarında güvenlik problemi olduğu müddetçe de mücadelemizden zerre vazgeçmeyeceğiz" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, düzenlediği basın toplantısında; " Türkiye'nin sınırlarında güvenlik problemi olduğu müddetçe de mücadelemizden zerre vazgeçmeyeceğiz" dedi.

AK Parti İl Binası'nda basın toplantısı düzenleyen Milletvekili Taner Yıldız, İdlib'te şehit olan Mücahit Sınırtepe'nin yakınlarına baş sağlığı diledi. Ülke sınırlarında güvenlik problemi olduğu müddetçe mücadeleden vazgeçilmeyeceğini aktaran Yıldız; "Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, sınırların korunması, Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a varıncaya kadar bayrağımızın inmemesi, ezanımızın susmaması adına bütün güvenlik görevlilerimizin yaptığı hizmetler sonucunda zaman zaman hepimizin yüreğini dağlayan şehit verdiğimizi görüyoruz. Bütün güvenlik görevlilerimizi Allah muhafaza etsin. Türkiye'nin sınırlarında güvenlik problemi olduğu müddetçe de mücadelemizden zerre vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de istikrarın korunması için çalışmalara devam edeceklerini de vurgulayan Yıldız; "Farklı etkinliklerimiz oluyor. Esnafımızı, sanayicimizi, tüccarımızı çalıştığı yerlerde ziyaret etme imkanımız oluyor. Çok farklı açılışlarımıza oluyor. AK Parti Teşkilatı olarak Türkiye'nin idaresine konan güçlü iradenin Kayseri'deki temsilcileri olarak her zaman mücadelemize devam edeceğiz. Türkiye'deki istikrarın korunması, kendimizden daha çok sevdiğimiz çocuklarımıza daha güzel bir Türkiye bırakmak adına çabalarımız devam edecek" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 2023 seçimi mesajı: Allah'ın izniyle iktidar olacağız

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 2023 seçimi mesajı: Allah'ın izniyle iktidar olacağız

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kollarının Kızılcahamam'daki toplantısına video konferansla hitap etti Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kollarının Kızılcahamam'daki toplantısına video konferansla hitap etti Açıklaması

 Polemik sürüyor! Tanju Özcan'dan 'Kızımı nasıl belediyeye göndereceğim' diyen vekile yanıt: Biz sapık mıyız?

Polemik sürüyor! Tanju Özcan'dan "Kızımı nasıl belediyeye göndereceğim" diyen vekile yanıt: Biz sapık mıyız?

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Kenan Doğulu
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Alper Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Halil İbrahim Dervişoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti Milletvekili Yıldız: 'Güvenlik problemi olduğu müddetçe de mücadelemizden zerre vazgeçmeyeceğiz' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 14:10:08. #1.11#