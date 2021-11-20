AK Parti Milletvekili Yıldız, Bursa'da "Teşkilat Akademisi" eğitimine katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Milletvekili Yıldız, Bursa'da "Teşkilat Akademisi" eğitimine katıldı

AA / İsmail Özdemir - Haberler | Güncel

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, partisinin AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca Bursa'da düzenlenen "Teşkilat Akademisi" eğitimine katıldı.

BURSA (AA) - AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, partisinin AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca Bursa'da düzenlenen "Teşkilat Akademisi" eğitimine katıldı.

"Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen "Teşkilat Akademisi"ne iştirak eden Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti teşkilatlarından 100 bine yakın yöneticinin eğitimlerde yer aldığını söyledi.

Eğitimlerin proaktif şekilde gerçekleştirildiğini belirten Yıldız, "Bundan önceki haftalarda Erzurum, Van, Niğde, Nevşehir gibi illerde katılmıştık. Yurt içi ve yurt dışı programlarla beraber devam ediyoruz. Bugün burada birçok arkadaşımızın farklı başlığı var, farklı sektörlerde. Türkiye'nin büyüyen yüzünü, gelişen yüzünü ve değişirken büyüyen ve hatta büyürken değişen yüzünü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yaptığımız bir ekip çalışmasıdır." dedi.

Taner Yıldız, eğitimlerde teşkilat mensuplarının önerilerini, eleştirilerini ve sorularını da alacaklarını dile getirdi.

AK Parti Milletvekili Yıldız, Bursa'da Teşkilat Akademisi eğitimine katıldı

AK Parti Milletvekili Yıldız, Bursa'da Teşkilat Akademisi eğitimine katıldı

AK Parti Milletvekili Yıldız, Bursa'da Teşkilat Akademisi eğitimine katıldı

Atatürk'ün hiç yayımlanmayan röportajı İngiliz arşivinde

Atatürk'ün hiç yayımlanmayan röportajı İngiliz arşivinde

 Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden AK Parti Milletvekili İmran Kılıç için taziye ilanı Açıklaması

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden AK Parti Milletvekili İmran Kılıç için taziye ilanı Açıklaması

 AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti

AA / İsmail Özdemir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title