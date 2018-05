AK Parti Milletvekili Şahin: "Karara Saygılıyız Ama Yüreklerimizi Gerçekten Soğutmadı"

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Malatya'da görülen FETÖ/PDY ana davasında mahkemenin 76 sanıkla ilgili kararını açıklamasının ardından AK Parti Teşkilatı sonucu değerlendirdi. AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, kararın yürekleri soğutmadığını kaydederek, "Karara saygılıyız ama yüreklerimizi gerçekten soğutmadı desek yeridir" dedi.

15 Temmuz darbe kalkışması ile ilgili Malatya'da görülen FETÖ/PDY ana davasında mahkeme, 76 sanıktan 14'üne ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 2 sanığa ise müebbet hapis cezası verdi. 57 sanığın beraat ettiği davada Adem Huduti'ye 15 yıl, Ersin Yıldırım'a 7 yıl 6 ay ve Mustafa Sinan Soybaş'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Mahkemenin verdiği kararla darbe girişiminin varlığının ispatlandığını belirten AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, "Şimdi geriye baktığımızda 15 Temmuz 2016 tarihinde bu ülkenin özgürlüğüne demokrasisine bütün kazanımlarına yönelik bir darbe girişiminin var olduğu bugün net bir şekilde ispatlandı. Tabii mahkemenin vermiş olduğu karara saygılıyız. Ama yüreklerimizi gerçekten soğutmadı desek yeridir. Şu an takip ettiğim kadarıyla 15 ağırlaştırılmış ceza verildi ki bunları alanların bir çoğu üst düzey generaller ama tabii onlara da alet olanlar var. Burada şunları gördük kesinlikle hiçbirisi bir darbe girişiminin ve bir parçası olduğunu kabul etmiyor. Biraz önce üst komutan olan ve gerçekten alçakça bir ifade de şunu dinledik diyor ki 'Efendim biz Akıncı Üssündeki hareketliliği susturmak için uçakları hareketlendirdik ancak Malatya Belediyesinin oraya getirmiş olduğu araçlar bize engel oldu.' Yani bu ne demektir bu araçlar engel olmasaydı onlarda muhtemelen Akıncı Üssündeki hareketliliğe destek verecekti. Yani böyle her şeyi inkar eden bir anlayışın bugün insanların gözü önüne serilmesi bizim için önemli bir şey. Bize hep söylüyoruz, bugüne kadar dünya üzerinde oluşan yer altı ve yer üstü yapılanmaların legal ve illegal mana da gerçekten uluslararası bir güç haline gelen FETÖ terör örgütünün nelere kadir olduğunu görebildik. Ama yüce milletimizin o feraseti iktidarımızın ve Cumhurbaşkanımızın o dik duruşu ve ülkenin katmanlarında yaşayan vatandaşlarımızın o hasbi duruşları ile beraber bunlar önlenmiş oldu. Ben burada gerçekten buna emek veren hele hele 250 şehitle muzafferi elde eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlarına sabır diliyorum" dedi.

"Yine de biz vicdanen az buluyoruz"

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı karara saygılı olduklarını söyledi. Kahtalı, "Bu ülkede bir daha darbeler olmaması için böylesine adil bir yargılama ile hukuk çerçevesi içerisinde verilmiş olan karara hepimiz saygı duymamız gerekir. Ama bu karar her ne verirse de ağırlaştırılmış müebbetler de verilse yine de biz vicdanen az buluyoruz. Bunların yapmış olduğu şey vatanın birliğine ve beraberliğine aynı zamanda bu vatanın bölünmesi için birilerine uşaklık eden Pensilvanya'daki bunak olmak üzere ona uşaklık edenlerin bu vatanın bölünmesi için neler yapmış olduklarına şahit olduk. İnşallah bundan sonra da ülkemizde bir daha bu tür girişimler olmaz ve bunun olmaması için de bizler de vatanımızın her dakika yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Karar içimizi yeteri kadar rahatlatmadı"

Darbe girişimi gecesi havaalanının kapatılmasının, girişimin önlenmesi adına önemli olduğunu belirten AK Parti milletvekili aday adayı Ahmet Çakır ise şunları söyledi:

"O süreç içerisinde birkaç saat içerisinde havaalanının kapatılması bir darbe girişiminin önlenmesi için iyi bir girişim oldu. Türkiye'nin her tarafında ne olduğu ilk saatlerde belli olmayan ama bu darbelerinde zaten herkes bunu biliyor yaşı 40'ın üzerinde olan herkes bu darbeler ile ülkemizin onlarca insanını kaybettiği, ekonominin çöküntüye düştüğü, yetişmiş değerlerin yok edilmesi gibi süreçleri yaşadı. Biz darbelerle Menderesleri kaybettik, Turgut Özalları kaybettik. Dolayısıyla bu dönemde gerçekten halk hem iradesine, hem cumhurbaşkanına, hem vatanına ve bayrağına sahip çıkmış oldu. Biz o anda da hemen hızlı bir karar vererek öncelikle havaalanının kapatılmasını daha sonra da şehirde bütün olacakları durdurulabilecek güç de bütün arabalarımızı sahalara indirdik. Dozerlerden tutun otobüslerimize kadar hepsini sahalara indirdik. Şu anda farklı yorumlar yapılabilir ama bu ifadeler tam netleşmedi. Malatya'da darbe gecesinde kimler ne yapacaktı, kimler hangi görevdeydi açığa çıkmadı. Ama şu da bir gerçek ki yargımız mahkemeye kararını vermiş oldu. Tabi bu karar içimizi yeteri kadar rahatlatmadı. Çünkü bunların hala yurt dışına kaçmış darbe girişimi peşinde olan kişilere koruyorlar. Avrupa'nın bütün ülkelerinde olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde Amerika'ya kadar her ülkede bu vatana millete ihanet etmiş birçok şehit verdik ve evlatlarımızı kaybettik. Yaralılarımız var ve ülke gerçekten uçurumun kenarında döndü ama burada şu an ceza alanları birkaç katı da yurt dışında var ama Türkiye gerçekten güçlü bir ülke güçlü bir devlet kararlı bir liderimiz var. Bu karar neticesinde de bunların hepsini tek tek takip edilerek getirip hesap sormak lazım. Eğer geleceğimizi düşünüyorsak yüzyıllık hesaplar yapıyorsanız bu ülkenin kalkınması gelişmesi için bağımsızlığı noktasında biz bu vatana ihanet eden herkese her noktadan her delikten bulup söküp çıkartıp gelip cezalandırma yapmamız gerekir" diye konuştu. - MALATYA